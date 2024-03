Tutores denuncian mal estado de una escuela: “no tienen cartón para tapar las ventanas”

A dos semanas del inicio de clases en Corrientes, padres de alumnos que asisten a la Escuela Normal Dr. Juan Gregorio Pujol, denuncian el deterioro de las aulas y falta de agua en los baños.

Un tutor detalló a El Litoral que en los salones hay invasión de palomas, ventiladores, bancos rotos y “no tienen cartón para tapar las ventanas” ya que están sin vidrio.

Además no prenden los aires acondicionados pese a las altas temperaturas.

La Escuela Normal Dr. Juan Gregorio Pujol, ubicado en la calle Bolívar 1148, de la Ciudad de Corrientes, recibió a los alumnos para el ciclo lectivo 2024 pero con condiciones deplorables según mencionan los tutores a este medio.

En la inscripción debieron pagar hasta $10.000 de la cooperadora.

Benjamín es padre de estudiantes de 4to, 5to y 6to año y señaló a El Litoral que: “no prenden el aire con el calor que hace, no tenemos agua en ninguno de los baños, ventiladores algunos andan y otros no, mesas rotas, ventanas rotas. Directamente no tienen ni cartón para tapar las ventanas”.

Desde hace dos semanas que los alumnos que asisten al establecimiento educativo tienen clases en aulas que no están acondicionadas.

Los estudiantes colocan sus carpetas y cartucheras sobre mesas deterioradas y en ocasiones deben salir a buscar bancos en otros grados para poder sentarse.

El edificio escolar cuenta con ventanas rotas, en la mayoría de las aulas las aberturas no poseen vidrios, hecho que permite el libre acceso de las palomas que invaden el curso.

Lo cual pone en riesgo la salud de los estudiantes ya que las aves dejan nidos y ácaros en cualquier parte.

“Para prender el aire nos pidieron que pidamos cartones en la cantina y lo pongamos nosotros a la ventana, después de eso no prendieron el aire por no sé qué tema. de ahí también entran las palomas donde dejan sus nidos”, detalló el tutor a este medio.

Pese a las altas temperaturas, no prenden los aires acondicionados.

Esto se debe a que no poseen algo para tapar las ventanas que se encuentran averiadas.

Los problemas edilicios se trasladan a los baños de la institución, donde los alumnos no tienen agua y algunas cañerías están rotas.

Antecedentes

No es la primera vez que pasa que los tutores reclaman por falta de mantenimiento edilicio.

Hace un año, un 20 de marzo del 2023, los padres de alumnos que asisten a esta institución educativa denunciaron el mal estado de las aulas y baños.

Esta acción implicó presentación de notas y hasta en una protesta por Bolívar al 1148, ante la inacción de autoridades del Ministerio de Educación o Directivos de la institución.

