Javier Milei descartó aplicar la vacuna contra el dengue

El presidente Javier Milei descartó que el Gobierno aplique la vacuna contra el dengue, en medio de de la suba de casos y muertes por la enfermedad: "En tres meses los mosquitos habrán desaparecido".

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de exposición ante alumnos de la Universidad de Florida, en Miami, durante su gira presidencial. El mandatario libertario respondió a las críticas realizadas por el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau:

"He recibido la crítica muy torpe de parte de un senador, que además encima es economista. Se estaba quejando porque los repelentes estaban subiendo. Hay una epidemia de mosquitos, un montón de mosquitos porque no se hizo campaña el año anterior, sí, claro, hay mosquitos. Al otro año hay epidemia de mosquitos, el famoso dengue".

En la misma línea, señaló que "este torpe, mediocre y pésimo economista, para ser educado, dijo que era por el Presidente, porque 'acá tenemos un fallo del mercado. Como el Estado tiene más información tiene que resolverlo'. Un conjunto de estupideces verdaderamente fenomenales".

Dengue: Javier Milei descarta la aplicación de la vacuna

El mandatario libertario continuó en su crítica hacia Martín Lousteau ante la presencia de alumnos estadounidenses y, en esa sintonía, descartó la aplicación de la vacuna contra el dengue.

“Para que las vacunas sean efectivas, ustedes tienen que aplicarse dos dosis. Si se aplican la primera hoy, la segunda se la tienen que aplicar dentro de tres meses y los mosquitos para ese entonces ya habrán desaparecido”, señaló.

También, señaló que las vacunas "recién se están probando en humanos para ver que no tengan efectos colaterales, pero los laboratorios tiene intereses".

"Acaso este chico tendrá algún interés de que esto fluya como negocio. Y también está claro que muchos periodistas sí tienen intereses", agregó.

Milei se definió como "un cisne negro" y calificó de "pésimo economista" a Lousteau

En la misma conferencia, Javier Milei analizó su llegada a la política argentina y su rápido asenso hasta la Casa Rosada, y señaló que fue "una especie de cisne negro", refiriéndose a su inesperado crecimiento. "Hubo una triple carambola", consideró.

"Si no hubiera sido por la administración desastrosa de los últimos 20 años, olvídense de la posibilidad de tener un presidente liberal libertario. Por eso, cuando dicen de la herencia, no me quejo, si yo sabía que la única forma que nosotros podíamos entrar era una triple carambola y con todo podrido", argumentó Milei.

En este sentido, el Presidente dijo que este escenario finalmente se produjo y posibilitó la aparición del "el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Es una especie de cisne negro".

*Con información de Ámbito