Los 10 mitos y verdades de los remedios de la abuela

1– Tirar el cuerito para el empacho: verdad

Esta técnica tiene su explicación médica, ya que ese efectivo pellizcón en la piel estimula las salidas nerviosas en la parte abdominal. Ese estimulo mecánico activa la liberación de neurotransmisores desde estas fibras nerviosas en el órgano afectado [estómago, intestinos, hígado y páncreas], particularmente, cuando hay un empacho.

La efectividad de esa tirada de cuerito se potencia cuando sucede entre la vertebra dorsal 10 y 12, ya que se aumenta la movilidad del estomago lleno de una comida rápidamente ingerida, indicó la doctora María Alejandra Rodríguez Zía, médica endocrinóloga.

2- Sopa de pollo para el resfrío: mito

Se trata de un mito que realmente no tiene mucho asidero. El caldo puede ser el elemento que colabore con el dolor de garganta porque las bebidas calientes así lo hacen, pero químicamente todo lo que ya esta cocido pierde las propiedades que pueden ejercer un estimulo sobre la inmunidad, especialmente la vitamina C y la vitamina D, con lo cual químicamente no sería útil.

Podría ser caldo de pescado y fundamentalmente de verduras porque el pollo industrial viene de mala calidad por la alimentación que les dan y además por el trato que les dan.

3- El vinagre combate los piojos: verdad

La pediculosis es una enfermedad mundial que afecta a la mayoría de los países. Es altamente contagiosa y de fácil propagación, especialmente entre chicos. Y entre los remedios caseros para combatir los piojos, siempre se viene a la memoria el uso del vinagre.

"El vinagre se lo utiliza para ablandar al piojo de su agarre al pelo por el ácido acético que contiene. El peine fino debe hacer la otra parte para quitarlo. Pero no es totalmente efectivo, y el pelo no suele quedar bien", explicó la doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, María Inés Picollo, investigadora principal del Conicet, que lidera el grupo de científicos que investiga los mecanismos de resistencia de los piojos y las nuevas fórmulas para eliminarlos y repelerlos.

"También está aceptado que repele, pero para ello se necesita una solución con 50% de vinagre, lo que implica un olor muy fuerte permanente en la cabeza. Y también tenés al palo amargo, que se lo compra en la farmacia y se lo mezcla con alcohol para aplicarlo en la cabeza. Pero el alcohol es irritante a la piel", agregó la experta.

4- Clavo de olor para el dolor de muelas: verdad

El mito dice que masticar clavo de olor calma el dolor de muelas. Y en gran parte es cierto, ya que el clavo de olor tiene un compuesto llamado eugenol que calma el dolor. Además, por contener un potente antiséptico también combate el mal aliento al eliminar las bacterias que lo producen", afirmó Corina Aruguete, nutricionista del Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravenna.

5- El jugo de naranja cura resfríos: mito

"La cantidad de vitamina C que se ingiere con un vaso de jugo por día no es suficiente para eliminar el resfrío del cuerpo", aseguró Aruguete.

Y agregó: "Puede haber una respuesta inmune deficiente, en quienes tengan un déficit en la cantidad de vitaminas y minerales en su cuerpo, por lo que una dieta balanceada y completa es lo más recomendable para superarlo".

6- Pescado y mariscos contra las arrugas: verdad

Comer 170 gramos de pescado tres veces por semana es una de las claves para mantener la piel saludable, según publican los investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos. Los expertos aseguran que puede llegar a disminuir las arrugas y la flacidez en un 30 por ciento.

7 – Miel para la garganta: verdad

La miel (no pasteurizada) es uno de los remedios caseros más utilizados por las abuelas. Las infusiones calientes con miel, como el té, sirven para calmar el dolor de garganta ya que desinflama la mucosidad y alivia la irritación de las membranas de las vías aéreas superior", aseguró Aruguete.

Los antibióticos naturales y enzimas que contiene la miel destruyen casi el 100% de las bacterias y los virus al contacto, según investigadores de la Universidad de Illinois y de la Universidad de Amsterdam. Eso incluye las infecciones de garganta.

8 - Barras de azufre para tratar dolores y contracturas musculares: verdad

El azufre limpia nuestro cuerpo absorbiendo la carga de electricidad estática que se libera en el ambiente. Las barritas de azufre aplicadas en forma de masaje al pasarlo por la piel en la zona afectada por el dolor absorbe esta energía, neutralizando y disipando así las cargas electrostáticas del cuerpo, actuando como una toma de tierra mineral, que las elimina.

9 - Banana previene calambres: mito

Los especialistas coinciden en que la banana es muy rica en potasio. Pero el potasio solo no sirve para prevernir los calambres, ya que para ello, además de potasio, es necesario tener valores adecuados de magnesio y calcio.

10- El tilo y la manzanilla tranquilizan: verdad

"En la flor del tilo se encuentra un compuesto llamado farnesol, que produce una leve sedación en el cerebro", aseguró Rodríguez Zía. También la manzanilla tiene esa propiedad. Además, es desinflamante y puede ser usada tanto interna como externamente para reducir hinchazones, por ejemplo, en los ojos.

Dos tazas diarias de esta infusión pueden ayudar a aliviar el dolor abdominal y alejar los estados de ánimo depresivos. También calma las glándulas suprarrenales, lo que reduce la producción de cortisol, la "hormona del estrés" conocida por sabotear la digestión y provocar gases y espasmos del vientre.