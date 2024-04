Cinthia Fernández fulminó a Rodrigo De Paul por apoyar a Tini: "¡Cholulo y poco huevo"

La canción de Tini Stoessel sobre su historia de amor con Rodrigo De Paul y el escándalo que se generó al respecto sigue generando aún mayor revuelo. Fueron muchas las voces detrás de su lanzamiento musical y las opiniones no paran de aparecer.

"Ni de Ti" es una de las canciones más oscuras que hizo la artista hasta ahora, hablando de su sonido, muy diferente al que nos tiene acostumbrados. En cuanto a la letra, es una verdadera confesión de lo que sentía Martina Stoessel (su nombre real) en medio de tantos rumores y versiones sobre cómo comenzó su relación con el futbolista de la Selección Argentina.

Sin nombrarla, hace referencia a Cami Homs, la ex de De Paul y madre de sus dos hijos. Las versiones aseguran que Tini y Rodrigo iniciaron su historia cuando la modelo estaba embarazada y es lo que esta última sostiene hasta hoy. Incluso su padre, Horacio Homs, que hizo un posteo polémico sin pelos en la lengua: "Camila fue engañada".

Rodrigo De Paul salió a defender a Tini tras la publicación de su video. "Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo", escribió el jugador del Athlético de Madrid.

Destacó sobre sus hijos que "el día de mañana ellos estarán orgullosos como su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie".

Y siguió con unas palabras cálidas a su ex y la relación que tuvo con sus hijos: "Gracias triple (T) porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran, admiro que puedas hacer arte del camino recorrido... La vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar".

Al respecto de este escándalo que sigue en redes y programas de espectáculos, fue Cinthia Fernández quien tomó partido y destrozó a Rodrigo De Paul por su mensaje de apoyo a Tini.

"De Paul más cagón no puede ser, ¿no? El único que no priorizó sus hijos fue él. ¿Es necesario lo que hace? ¡Más cholulo y poco huevo no hay!", tiró picante en sus redes

Fuente: Pronto