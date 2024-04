Un senador no puede cobrar menos que un tuitero

El radical Martín Lousteau defendió este viernes el fuerte aumento que se otorgaron los senadores y aseguró que el incremento estaba previamente acordado por todos los bloques. El ex funcionario también cuestionó que los senadores estaban cobrando "menos que un tuitero del Presidente" Javier Milei.

"No me parece bien que el vocero del Presidente (Manuel Adorni) gane tres veces más que un senador. Que todos estos tuiteros nombrados ganen más que un senador. No me parece bien que un senador gane lo mismo que un cajero de un banco", planteó.

En ese mismo sentido, el economista destacó que el aumento "estaba acordado" por los senadores tras la reunión de labor parlamentaria. "Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron 'vamos a hacer esto'. Claro que estaba acordado y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto", agregó Lousteau.

El también presidente de la UCR apuntó contra el presidente Javier Milei y lo acusó de mentir en referencia a la posición de los siete senadores de La Libertad Avanza.

"El Presidente tiene doble vara en todo. Hasta se aumentó el sueldo él y después dio marcha atrás. En todo lo que hace Milei hay mentira y doble vara", cuestionó. Esa crítica al mandatario responde a que Milei dijo que los senadores del oficialismo fueron los únicos que votaron en contra del aumento. "El Presidente sale a hacer campaña y mentir. Cuando se vota así, sin identificarnos, si no querés votar tenés que levantar la mano y decir 'que conste mi voto' y nadie hizo eso", insistió.