L-Gante habló de su encuentro con Mauro Icardi y Wanda Nara en un evento

Luego de las repercusiones que había despertado una foto que compartió Ángel de Brito donde se ve a Wanda Nara y Mauro Icardi compartiendo el mismo lugar con L-Gante, el cantante rompió el silencio y habló de esa situación en una nota que dio a LAM.

“No me acuerdo mucho porque justo ese día me permití beber alcohol y estaba medio borracho. Cuando vi la foto, me pregunté ‘¿en qué momento fue esto?’”, comenzó diciendo el cantante, con humor.

En cuanto a cómo fue ver a Icardi (después de que se rumoreara que mantuvo un affaire con Wanda cuando estaba en un impasse con su marido), el artista se sinceró: “Fue todo normal. Yo noté todo normal. Esa noche estábamos todos en pareja, así que re tranquilos. La pasamos re bien y eso me pone contento, re piola. Yo sé pilotear cualquier ocasión, olvidate”.

LA REACCIÓN DE L-GANTE CUANDO LE PREGUNTARON SI SE CONOCEN DESNUDOS CON WANDA NARA

Pese a que Wanda Nara atraviesa un gran presente sentimental con Mauro Icardi, quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella, la empresaria enfrentó rumores de romance con L-Gante cuando estaba en crisis con su esposo.

Por tal motivo, en Intrusos no dudaron en consultarle al cantante sobre cómo está su corazón: “Estoy súper enamorado de mi país y de Jamaica (la pequeña que tiene con su ex, Tamara Báez). No, tranqui, no tengo ninguna pareja”, comenzó diciendo el cantante, en un móvil desde Mar del Plata, con humor.

En cuando a su relación con Wanda, detalló: “Lo mismo de siempre, mantenemos contacto, pero hablo de vez en cuando”. Además, ante la pregunta sobre si extraña a la empresaria, el entrevistado respondió: “Como a cualquier amigo mío”.

Por otro lado, Karina Iavícoli aseguró que, para ella, Wanda usó al artista para lanzarse como cantante. A lo que el músico opinó: “Le enseñamos, la ayudamos. Se ve que le gustó lo que hacíamos, lo que es la música, y ahora lo está disfrutando ella y se contagió un poco del estilo se ve”.

(Fuente: Ciudad Magazine)