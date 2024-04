Por Eduardo Ledesma, Belén Da Costa y Carlos Lezcano

Ezequiel Martínez es director general de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En el marco del inicio de la edición número 48 que inicia este 25 de abril y se extiende hasta el 13 de mayo, dialogó con Hoja de Ruta sobre el desarrollo de la actividad en pleno contexto de crisis. Destacó la necesidad de seguir trabajando en la cultura y aseguró que: "Lo que pasa en una Feria del Libro es un espejo de lo que nos sucede en la sociedad".

Martínez es periodista, gestor cultural y editor. Posgrado Internacional Gestión y Política en Cultura y Comunicación, FLACSO, 2020. Fue Director General de Cultura de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”, desde 2016 a 2020. Con una amplísima trayectoria en medios, fue Prosecretario de Redacción Sección Cultura y Revista Ñ desde octubre de 2003 a marzo de 2016.

Anteriormente, también en el grupo Clarín, se desempeñó como Prosecretario de Redacción de Revista VIVA y Jefe Sección Espectáculos, Arte & Estilos, entre otras. Colaborador de La Nación, Perfil, Infobae, Quid, Revista Dominical y suplemento Viernes i Libros de El Periódico de Catalunya (España), El Malpensante (Colombia), Etiqueta Negra (Perú), El Mercurio (Chile), El Comercio (Ecuador), entre otras. Se ha destacado en producción periodística en diferentes formatos: online, radial y televisión.

Ha publicado libros de investigación periodística y ha ejercido la docencia en TEA, Universidad de Belgrano y Universidad de Buenos Aires. Ha sido invitado como conferencista a Ferias del Libro como las de Frankfurt, Guadalajara, Lima, Oaxaca y al Salón del Libro de París. Además desde 2010 preside la Fundación Tomás Eloy Martínez.

¿Cómo estás viviendo este año tan particular que vivimos? ¿Cómo empezó la Feria del Libro?

- Empezaron las jornadas profesionales. La feria ya está abierta, pero no para el público, sino para los profesionales del sector, editores, traductores, agentes literarios. Vienen días muy intensos, con mucha programación, intercambio, se presentan los programas de traducción en diferentes países también. Son días claves porque ahí se hacen negocios, se compran y se venden derechos, se presentan novedades editoriales, es un momento clave para el sector editorial que está bastante castigado y cada edición de la Feria del Libro de Buenos Aires es una incógnita, es un misterio, es un nuevo desafío. Cuando volvimos después de la pandemia, no teníamos muy claro qué iba a pasar porque estábamos recién saliendo del confinamiento, no sabíamos si la gente se iba a venir más, a ir a un evento más masivo como la Feria del Libro, que tiene más de un millón de visitantes en cada edición y, sin embargo nos sorprendimos todos porque fue aquella edición del 22, una edición récord en todos los sentidos, en concurrencia, en calidad de actividades, en ventas de ejemplares, fue una feria muy exitosa para los editores

El discurso de inauguración siempre es un momento alto y a veces polémico, ¿no? Este año le toca a la gran Liliana Hecker y ¿qué se espera para ese día? ¿Cómo ves?

- Siempre hay mucha expectativa justamente porque los planteos se hacen eco. Lo que sucede en una feria es un poco un espejo de lo que nos sucede en la sociedad más lo que estamos viviendo en este momento. Y cada vez que un escritor o escritora hace su discurso inaugural, hace referencia a lo que nos está pasando. Obviamente Liliana Hecker está muy muy metida en todo esto que está sucediendo, le preocupa mucho la situación de la cultura, ella el otro día hablamos y me dijo yo quiero esperar a ver qué va a pasar en la marcha universitaria de hoy en defensa de la educación pública y por lo tanto quiero esperar para poner, hacer referencia a algo de esto que suceda también en el discurso. O sea, son discursos que se escriben en caliente, más allá de que se hagan referencia a la importancia del libro, a la lectura, a todo lo que uno puede esperar obviamente de un escritor y de una maestra de generaciones de escritores como Liliana Hecker, pero ella no va a eludir lo que está pasando a nivel social y a nivel de la cultura del país.

Ezequiel, imagino que la situación económica afecta y mucho sobre todo para los editores que tienen que llevar su stand y todo esto, pero ¿cómo analizan ustedes el impacto en las ventas, en la visita de las personas y de la comunidad en general? ¿preven que quizás bajen los números en comparación con otros años?

- Seguramente en ventas no va a ser tan tan auspicioso. Estamos como previendo porque es lo que refleja lo que está pasando en las librerías en general. Si bien la Feria del Libro es el momento de mayor venta de ejemplares, porque las historiales preparan sus novedades editoriales, las presentan durante la feria, tienen absolutamente todos sus catálogos ahí. La Feria del Libro es absolutamente todo lo que se visita en la Argentina, en el país, incluso se importan también libros del exterior. En cuanto a ventas, lamentablemente, no creo que el panorama sea muy auspicioso. Sí en cuanto a la concurrencia y la masividad, en eso tenemos mucha fe.

Sabemos que la gente acompaña porque es un público muy heterogéneo, es un público diverso, de todas las clases sociales, de todas las jovenes edades. Tenemos muchas promociones para que puedan acceder gratuitamente, docentes, estudiantes de 12 años, jubilados. Después tenés con la entrada, que vos comprás llevándote parte del pago de un libro, que vos podés comprar con cheques libros fuera de la feria, una vez que termine en cualquier librería de día, o con cupones dentro de la feria que te sirven para pagar parte de ese libro que querés comprar. O sea, tratamos de darle la mayor facilidad, con las ofertas que hay, que cada expositor hace y las promociones bancarias y demás.

Mencionaste lo de las entradas, ¿cómo es el tema para comprarlas y cuáles son sus precios?

- Sí, de $3.500 pesos de lunes a jueves y de $5.000 pesos viernes a domingo y primero de mayo, vos podés comprarlas en la voluntaría de la Rural o online en la página de la Fundación del Libro, el libro.arupuzuar, donde además tenés una promoción por tres días por $7.500 pesos. Con esa entrada nosotros te damos un cheque libro por $4.000 pesos que vos pagas solamente al terminar la feria. En cualquier librería del país de día, pagas parte de tu libro con esos $4.000 pesos y cupones por el valor de la entrada que hayas comprado, también que podés dar como parte de pago dentro de la feria de un libro. O sea que además estás comprando un parte del libro, estás comprando el acceso a cualquiera de los más de 1.500 saltos culturales, esas son las cosas hermosas que tiene esta feria y que vos estás ahí frente a frente con el escritor, con el escritor al que admirás, que querés escuchar, que lo tenés adelante, que le podés preguntar, que le podés pedir que tengas firme tu ejemplar, que te podés sacar la selfie ahora también. En fin, el público juvenil también tiene una movilidad enorme, inmensa, que son estos chicos que a través de las redes sociales promueven la lectura, lo que leen, se lo comentan, tienen cientos de miles de seguidores, que estos fenómenos también estamos muy atentos porque no podemos no tener el foco puesto en estas nuevas generaciones de lectores y ser las que mantienen el libro vivo también.

Imagino que es muy difícil hablar de aumentos en términos de precios porque hay muchas ofertas. Pero, ¿podrías ponerle un porcentaje al valor del aumento de los libros en general?

- El tema es que el papel, suponete, te digo así en porcentajes justos, si en la inflación, pues es el 100% anual, el papel para libros subió un 200%. Duplicó la inflación. Son unos valores excesivamente dificultosos para la industria y, por lo tanto, eso se reflejó en el precio de los libros inevitablemente. Un promedio hoy de un libro, de lo que más se vende está entre 18.000 y 20.000 pesos. Ese es más o menos el cálculo que han hecho las tablas y las librerías en cuanto a lo que está saliendo en un precio promedio de un libro. Por supuesto que desde el rango de libros que pueden comprar tres libros por 3.000 pesos, en las ferias vas a encontrar ofertas de este tipo, hasta libros carísimos, libros de arte, libros de filosofía, libros de ediciones más caras son más caros, pero digamos, hay libros accesibles, así como hay libros para gente más gourmet. Yo siempre digo que no importa que lo sea, uno va a asociar ser lector con ser lector de narrativa, de literatura, sin embargo, a uno le puede gustar la mecánica, la jabinería, lo que sea, y va a encontrar un libro sobre esa visión, sobre ese gusto que tiene, porque, bueno, ese es finito,

Actualicemos la información, digamos, de qué va a pasar con el presidente de la Nación.

Sí, él se va a presentar, hasta ahora la última información que tenemos es el domingo 12 de mayo, en la pista central. Lo estamos aclarando porque nosotros teníamos salas dispuestas para el editorial, la sala José Hernández, que es donde él se presentó en los últimos años. Lo que pasa es que esta es la primera vez que viene un jefe de estado, es la primera vez que un presidente en ejercicio va en calidad de autor, digamos. Entonces, lo que pasa es que pedían que la presentación fuera en la pista central, que es donde se ubica el ganado en La Rural. Y ese lugar no pertenece a la Feria del Libro, o sea, nosotros ocupamos todos los pabellones, muchos espacios, pero no ese lugar, no lo contamos dentro de las instalaciones del aire, no lo ofrecemos porque no es nuestro. A nosotros como organización no se excede el tema de seguridad, de ambulancia, de pasar de un presidente en ejercicio, que tampoco estamos en condiciones, eso está garantizado, según nos dicen, por presidencia.

Se armó un poco el ruido, ¿no?, por el asunto este que encima quiere venir a un lugar de la cultura, por excelencia, mientras por otro lado está desfinanciando todo.

- Bueno, eso es lo que yo digo que es la paradoja. Entender que el lugar donde se presenta una novela de historia, el público, el lector, están del elemento cultural más importante que tiene el país, que es la feria, el libro, y eligen y quieren venir a presentarlo ahí, por algo es, o sea, la cultura es importante o no es importante, como es la historia.

Ezequiel ¿qué recuerdo tenés de una feria que fuiste y fue entrañable para vos?

Yo tengo un recuerdo con Adolfo Bioy Cáceres. No tenía fila en ese momento, me llamó mucho la atención, porque estaba solo sentado. Tenían sus mesitas ahí para la firma, con un plantel, y estaba, tengo mi ejemplar de la invención de Morel, dedicado de ese momento, de esa feria, porque no había nadie más.

Me acerqué, lo saludé, me firmó un libro, en una edición muy barata. Yo era muy jovencito, no tenía plata para comprarme otra edición. Yo tengo ese recuerdo, de esos monstruos, que uno admiraba tanto. Yo vengo al periodismo y por suerte tuve la fortuna de eso.