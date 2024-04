Lautaro Midón tiene rival para su regreso al circuito internacional

El tenista correntino Lautaro Midón cuenta con rival para su regreso al circuito internacional. Por la primera ronda del Challenger de Porto Alegre, en Brasil, se medirá al representante local Pedro Sakamoto. El certamen es de categoría 50, reparte 41 mil dólares en premios y se desarrolla en canchas de superficie de polvo de ladrillo.

En el Brasil Tennis Open será la primera vez que ambos tenistas sudamericanos se enfrenten en el circuito. Se debe recordar que el argentino tiene 20 años y actualmente ocupa el puesto N° 422 del ranking mundial, su mejor ubicación en el escalafón mundial. Su rival de turno tiene 30 años y está en el puesto 305.

En su última aparición en el circuito, Midón alcanzó por primera vez las semifinales de un Challenger. Fue en Tucumán, hace dos semanas atrás.

En ese mismo torneo, el rival del correntino en Porto Alegre, jugó la clasificación al cuadro principal y se retiró cuando disputaba el partido frente a su compatriota Bruno Fernandez . Previamente había disputado el Challenger de Florianópolis, a principios de abril, y en la primera ronda cayó ante otro brasileño Joao Lucas Reis Da Silva por un doble 7-5.

Por otra parte, tras competir en Porto Alegre, Lautaro Midón se presentará en el Challenger de Santos que tendrá lugar del 6 al 12 de mayo próximo.

Un argentino,

rival de Nadal

Pedro Cachín alargaba una larguísima racha negativa, pero el Masters 1000 de Madrid llegó para que la cortara. El argentino no solo volvió a ganar luego de 15 partidos, sino que derrotó en tres sets a Frances Tiafoe por 7-6 (1), 3-6 y 6-4 y ahora se verá la cara nada más ni nada menos que ante Rafael Nadal.

Después de su histórica coronación en Gstaad, el 23 de julio de 2023, el argentino no había vuelto a ganar. Acumuló 15 derrotas consecutivas, cada vez que debutaba en un torneo se terminaba despidiendo del mismo, no se encontraba con su tenis. Aunque se entrenaba al cien por ciento, parecía no tener fuerza mental para soportar los reveses que tienen los partidos, pero ante Tiafoe nunca se dejó caer. Incluso en el parate por lluvia, a la vuelta de los vestuarios se mantuvo y disputó un tiebreak perfecto para quedarse con el primer set.

En el segundo parcial tuvo un pequeño bajón que lo obligó a resolver todo el tercer set. No arrancó de la mejor manera, llegó a estar dos quiebres abajo, pero se recuperó y ganó 12 de los 15 puntos finales para darlo vuelta.

Pedro Cachín tendrá sin dudas un partido inolvidable para él en la tercera ronda, se medirá ante Rafael Nadal. El partido será el lunes en el Estadio Manolo Santana, el principal de la Caja Mágica.

"No he jugado nunca contra Cachín, un jugador duro que, después de venir de un periodo difícil de resultados está resurgiendo, así que va a ser difícil. Haré lo posible por estar preparado y recuperado", dijo Rafa tras vencer a Alex de Miñaur por 7-6 (6) y 6-3, en dos horas y dos minutos de partido.