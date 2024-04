Hay dupla para rato: Racing blindó a Maravilla Martínez y comprará a Salas

Racing trabaja de cara al inicio de la Liga Profesional 2024 luego de perderse agónicamente la fase final de la Copa de la Liga y un inicio perfecto en la Copa Sudamericana y sumó una gran noticia pensando en la segunda mitad del año: la continuidad de Adrián "Maravilla" Martínez y Maximiliano Salas.

En diálogo con Radio La Red, Víctor Blanco confirmó que el gran goleador académico del año con 16 goles en 18 partidos cuenta con una clausula de recisión en su contrato por 8 millones de euros -cifra imposible para el mercado local- y que desde el club tiene la intención de rechazar toda oferta por sus servicios.

A su vez, el presidente de Racing confirmó que tomar una decisión con respecto a Maxi Salas, el gran socio de Maravilla en el frente de ataque dentro del armado de Gustavo Costas. "Tiene una opción de compra y la vamos a ejercer", aseguró Blanco.

Salas se unió al club en el pasado mes de diciembre a préstamo con un cargo de 200.000 dólares y con opción de 1.5 millones de dólares, la cual será ejecutada no de inmediato sino en el último instante posible como el club suele actuar ante este tipo de negociaciones.

Por último, pero no menos importante, Blanco develó que no planea incorporar en este inminente periodo de transferencias y que tampoco desea desprenderse de jugadores para pelear con este grupos de futbolistas donde sumaron más de 10 nuevas piezas en el pasado mes de enero. "No creo que lleguen refuerzos en este mercado de pases. Tenemos un plantel muy competitivo".

TyC Sports