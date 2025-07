Curupay goleó en el inicio de la segunda etapa del torneo Oficial

La etapa Definición, segunda, del torneo Oficial de Primera División A en la capital correntina se puso en marcha este viernes con la disputa de cuatro partidos.

Curupay goleó a Talleres 4 a 0 y prácticamente se aseguró un lugar para los cuartos de final. En tanto que en los otros tres cotejos se registraron empates: 1 a 1.

Con dos goles de Antonio Báez, y las conquistas de Braian Medina y Diego Monzón, el maderero sumó tres puntos vitales para ponerle presión al líder Mandiyú y quedar a un paso de asegurarse un lugar entre los ocho mejores de la fase.

Cambá Cuá y Huracán Corrientes igualaron en 1 tanto. Para el Rojo marcó Cirilo Enrique, mientras que para el azulgrana lo hizo Luca Brozoni.

Por su parte, Empedrado y Sportivo (foto) repartieron puntos al igualar 1 a 1. Resultado, que en principio, dejó conforme a los dos porque se mantienen entre los ocho mejores.

El gol de Empedrado lo marcó Víctor Montiel y el de Sportivo lo hizo Franco López.

Además, Boca Unidos y Sacachispas también empataron en 1 tanto. Fabricio Basabe fue el autor del gol aurirrojo e Iván Mosqueda lo hizo para el tricolor.

Con la igualdad, no corre peligro durante esta fecha la presencia de los dos equipos entre los ocho mejores.

La primera fecha de la Definición se completará este sábado con otros cuatros partidos.

El ascenso

Con la disputa de tres partidos se puso en marcha este viernes la etapa Definición del certamen Oficial de Primera División B de la Liga Correntina de Fútbol.

En la lucha por los primeros puestos, Rivadavia perdió, San Marcos empató y por lo tanto Doctor Montaña, que recién jugará este sábado, sigue como puntero.

Con un gol de Santiago Silva, Villa Raquel sorprendió a Rivadavia y lo superó 1 a 0.

San Marcos y Alvear igualaron en 1 tanto. Santiago Mucha anotó el gol de San Marcos y José Rodríguez el de Alvear.

Mientras que Robinson le ganó 3 a 1 a Quilmes. En tanto que Barrio Quilmes le ganó a Peñarol 2 a 1.

Programa

La primera fecha de la segunda fase del Oficial de Primera A y B se completará este sábado con esta programación:

Cancha de Libertad: 13.30 Invico vs. Libertad (1º A) y 15.30 Mandiyú vs. Mburucuyá (1ºA).

Cancha de Lipton: 13.30 Yaguareté vs. Juventud Naciente (1º B) y 15.30 Independiente vs. Lipton (1º A).

Cancha de Alvear: 13.30 Doctor Montaña vs. San Jorge (1º B) y 15.30 Soberanía vs. Ferroviario (1º A).

Cancha de Sportivo: 16.00 Barrio Quilmes vs. Peñarol (1º B).