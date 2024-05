Policías acusados de torturar y abusar de un cabo pidieron ser alojados en Bomberos

Los dos policías detenidos por torturar y abusar de un cabo en la comisaría de Juan Pujol pidieron ser alojados en la Unidad Bomberos de la capital correntina donde se encuentran otros funcionarios.

Ayer se realizó la audiencia, y el abogado querellante Gustavo Briend, que representa a la víctima, se opuso a ese beneficio para los implicados que permanecen alojados en la Unidad Penal N°6 de San Cayetano a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de Monte Caseros, a cargo de Clara Belén Arrúa.

Los policías detenidos están acusados -en una carátula provisoria del Legajo de Investigación Fiscal- de los delitos de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero además uno está imputado por amenazas y el otro por abuso sexual gravemente ultrajante. El hecho de haber amenazado al resto de la planta de Comisaría con que no debían contar lo sucedido hizo que la fiscal alertara sobre el riesgo procesal que suponía que siguieran en libertad.

“Me bajaron el pantalón y me hicieron cosas que no quiero recordar, fui abusado cuando era chico y todo esto me llevó a ese infierno”, contó la víctima en su declaración.

El joven comentó que está inseguro y teme por la seguridad de su familia. “Nunca viví algo así, estuve en el Ejército tres años, vine a Corrientes, dejé el profesorado para estar en la Policía, para salir adelante y a tres meses de estar activo me pasa esto”, relató. “Es algo que me supera todos los días, nunca esperé que mis propios camaradas me hagan esto, es difícil de superar”, agregó.

De cómo fue el hecho, el cabo detalló: “El 28 de marzo me presento en la guardia, a la noche a un oficial de servicio le comento que quiero cambiarme de guardia, porque no me sentía cómodo, me hablaba mal, me incomodaba, me maltrataba, me hostigaba”.

En ese marco, contó que “después le hacen entrar a la comisaría y le preguntan por qué se quiere cambiar y le dijo que no tenía afinidad con él, que es solo con él el trato y no con los demás”, dijo. “Mis compañeros me dijeron que estaba bien que diga lo que siento”, agregó.

Después contó la secuencia prácticamente igual a como la relató en el expediente. “Cuando yo era chico fui abusado, y reviví todo eso que ya sentí, me atormenta revivir todo esto, ahora duermo y sueño todo y no me sale la voz”, añadió.

La víctima sufrió lesiones físicas menores y recibe contención tanto del Ministerio Público Fiscal, como de la provincia y la Policía. En este momento está de licencia.(NG)