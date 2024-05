El fuerte repudio de Yanina Latorre y Nazarena Vélez a Furia de GH por forzar a Mauro

Desde que Mauro quedó eliminado en Gran Hermano (Telefe), Furia quedó bajo el ojo de la tormenta ya que el joven de 25 años aseguró que mantuvo relaciones sexuales con Juliana porque “lo obligó” a hacerlo. La revelación del ex jugador del reality no pasaron desapercibidos y las angelitas, Yanina Latorre y Nazarena Vélez no dudaron en repudiar a la participante por su cuestionable comportamiento dentro de la casa.

En pleno programa de LAM (América) mostraron un tape que deja en evidencia cómo Furia le insistió a Mauro para que le dé un beso e incluso, duerma con ella la noche anterior a su eliminación. Y a pesar que Mauro se negó a acceder a sus pedidos en más de una ocasión, Juliana le ganó por cansancio y finalmente, la ahora expareja, terminó compartiendo la cama.

Una vez fuera de la casa, el joven asistió al Debate de Gran Hermano como suele suceder cada vez que un participante sale de la casa y cuando le consultaron porque había dormido con Furia, él manifestó haberse sentido obligado a hacerlo para evitar tener conflictos con ella.

Al ver las imágenes, Nazarena no pudo evitar mostrarse indignada y rechazó el acoso de Furia hacia Mauro. “Es tremendo. Me pongo en el lugar de la mamá de Mauro y veo a uno de mis hijos en una situación así, con una chica que días previos por no querer tener relaciones sexuales se pone así de violenta, y me desespero”, expresó Vélez.

A continuación, la actriz observó que el ex jugador de Gran Hermano “ya no sabía cómo, de una manera educada y amorosa, decirle ‘no quiero tocarte, flaca. No tengo ganas. No quiero dormir con vos’”. Minutos más tarde, Yanina Latorre se sumó a la postura de la angelita y sentenció: “Él tiene derecho a decirle que no”.

“¡Es un horror!”, exclamó Vélez, horrorizada. Segundos más tarde, Latorre fue letal contra Furia y la producción del reality: “¿Por qué una mujer puede obligar a un hombre y si hace lo mismo el hombre es un desastre?” para luego plantear: “Es lo mismo y acá nadie dice nada. Si hubiera sido al revés, Gran Hermano ya lo sacó de la casa”. “Sí, la vemos a la piba y decimos ‘esto es un horror’. Porque yo repito, la banco a la piba, me parece la jugadora de la casa, pero esto es un horror, y punto”, concluyó Nazarena.

Fuente:Pronto