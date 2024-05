Furia volvió a estallar contra Emma en Gran Hermano: "Casting sábana"

Tras compartir varios meses de amistad, Furia y Emma son los protagonistas de las recurrentes peleas y discusiones en la casa de Gran Hermano. La doble de riesgo lanzó este miércoles polémicas acusaciones contra el estilista.

Santiago del Moro anunció que la votación de la gala de eliminación sería “positiva” y provocó el enojo de Juliana, que inmediatamente se levantó del sillón del living y acotó: “Cómo le cuidan el c...”. Emma hizo un comentario por lo bajo y Furia arremetió: “Te tenías que ir hace rato hijo de p...”.

Emma fue hasta la habitación para increpar a Furia. “Mi mamá no es ninguna p..., así que la respetás”, le dijo y Furia le respondió: “¿Ahora la respetás a tu vieja? Que la odiás”.

“No, la amo, así que la respetás”, contestó el Emmanuel. Juliana arremetió: “Entrás en placa negativa y te hago mier...” y agregó: “Andate, dale que ahí tenés tu cámara y tu show... yo no te insulté cuando vos me dijiste de todo así que a mí no me insultés pend... del or...”.

Luego Juliana le dio un golpe bajo que sorprendió a los demás jugadores. “Te tomaste siete birras, tenés que estar sancionado, borracho... borracho”, dijo y fue más allá: “Como seguro te cog... a alguien de acá seguís acá adentro, seguro... casting sábana, casting sábana”.

Fuente:Minuto uno