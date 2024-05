La gran ayuda de la amiga de Furia por la que se volvieron grandes amigas

Esta semana, Gran Hermano recibió en su casa a los amigos y familiares de los jugadores, por lo que se viven noches de grandes emociones. En este sentido, como contención para Furia, ingresó Rocío, quien hace algunas semanas confesó que tuvo un gesto que la unió por siempre a la jugadora.

Es que cuando comenzó el reality, en A la Barbarossa comenzaron a investigar más sobre la vida de los jugadores. Es por eso que indagaron en su círculo cercano para saber qué es lo que se esconde detrás de lo que se puede ver en la pantalla.

Fue así como se toparon con Rocío, quien asegura ser una de las grandes amigas de Furia. En este sentido, se revelaron detalles de la relación entre ellas, por lo que salió a la luz cuál fue el particular gesto que la llevó a afianzar la amistad que se puede ver hoy en día en Gran Hermano.

"Cuando fallece el papá, ella estaba muy mal de guita y empieza a vender todo lo que puede, para subsistir”, relató Rocío, sobre uno de los momentos más delicados en la vida de Juliana. Fue allí cuando ella no dudó en darle una mano: “Yo le compré un par de cosas para armarme... Ahí pegamos amistad".

De este modo, ella no sólo le estaba vendiendo sus cosas a su amiga, sino que armó un gimnasio en su casa e invitó a Furia a que pudiera ir a entrenar allí para así poder seguir utilizando sus elementos por más de que ya no le pertenezcan.

Además, en aquella oportunidad, Rocío habló de su amiga y la elogió: "Es divertida... Es la que yo conocí. Yo digo que es como una serie, el fanático de Gran Hermano prende la tele y todos los días algo hizo Furia que despierta algo, y está buenísimo".

Por su parte, a la hora de la presentación, ante el resto de los jugadores de Gran Hermano, Juliana se mostró alegre por que haya sido ella la que ingresó a acompañarla en este momento: "Me mostrás que los sueños se cumplen y que no necesitás mucho para hacer todo lo que tenés. Te veo muy feliz y me encanta que hayas entrado, porque cumpliste tu sueño y estás acá viendo que yo estoy cumpliendo el mío".

Fuente:Pronto