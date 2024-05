Abanico de propuestas culturales en la sexta edición de ArteCo

Este jueves al mediodía será el corte de cintas de la sexta edición de la Feria de Arte Contemporánea de Corrientes (ArteCo) en las instalaciones del puerto (ingreso por Avenida Juan de Vera y Mendoza). Serán cuatro jornadas en las que el público podrá conocer la obra de artistas locales, nacionales e invitados del Paraguay, a través de exposiciones, charlas, presentaciones de libro, acciones performáticas y festivales.

ArteCo dará inicio este jueves a las 12, con un acto oficial del que participarán autoridades provinciales, artistas, curadores e invitados especiales.

El epicentro será el puerto de Corrientes con dos galpones principales donde se podrán apreciar las obras de 24 artistas individuales, 24 galerías, 13 colectivos artísticos y la muestra de los artistas que forman parte del programa de becas impulsado por el Instituto de Cultura.

En el predio habrá además un sector editorial (en el sector de la antigua estación), un espacio de video: el Festival Play, Videoarte y Cine Experimental y el Festival ArteSo (Festival de Arte Sonoro); y se desarrollarán distintas propuestas en el auditorio, la plaza seca y el escenario.

En paralelo habrá distintas exposiciones habilitadas y se podrán recorrer en distintas salas de la ciudad, como el Museo de Bellas Artes, la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario, el Espacio Mariño, Orto Galería de Arte del Litoral, Casa Ñanderekó, el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura Provincial, y el Hotel La Rozada Suites.

Horarios

Inauguración de la feria

Jueves 23, a las 12:00 con autoridades, curadores, personas del ámbito cultural, galerías, artistas y público general.

El predio estará abierto al público del 23 al 26 de Mayo, en los siguientes días y horarios:

Jueves y domingo: de 14 a 22

Viernes y sábado: de 14 a 00

Visitas guiadas a cargo de pasantes de la Unne - Fadycc

Todos los días a las 15 y a las 17.

Actividades

Galpón A

Se tuvo en cuenta una amplia diversidad de narrativas distintivas y estilos visuales, que reflejan la riqueza y vitalidad de la escena artística nacional. Por ende, se seleccionaron a 24 galerías que sobresalieron por su enfoque y sus aportes en el contexto regional y nacional.

Para ser consideradas, era esencial que las galerías tuvieran al menos un miembro proveniente de la región comprendida por las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos.

Primor (Buenos Aires)

Departamento 112 (Buenos Aires)

The White Lodge (Córdoba - CABA)

Canal (Resistencia, Chaco)

Noni Andersen (Resistencia, Chaco)

Galerías Bonaerenses (Buenos Aires / Comarca Serrana-Las Flores-Sierras Bayas-Coronel Suarez)

Artify (San Juan, Arg. Punta del Este, Uruguay)

Orto galería de arte del litoral (Corrientes Capital)

Satélite (Córdoba)

Hache (CABA)

Galpón Rural (Tucumán)

Chorizo (Resistencia, Chaco)

Sendrós (CABA)

Sasha D espacio de arte (Córdoba - Buenos Aires)

Crudo Arte Contemporáneo (Rosario, Santa Fe)

Aldo de Sousa (Capital Federal, Retiro)

Gabelich Contemporáneo (Rosario, Santa Fé)

WE (Resistencia, Chaco - Corrientes)

Mantera (La Banda, Santiago del Estero)

Galería del Teatro (Formosa)

El Vivero (Corrientes, capital)

Cecilia Caballero (Buenos Aires)

Fulana (Tafí Viejo, Tucumán)

Muda (Goya, Ctes)

Galerías de Paraguay

La Asociación de Galerías de Arte del Paraguay (Asgapa), es una organización de carácter gremial conformada por galeristas paraguayos de las artes visuales, reunidos con la voluntad de profesionalizar y jerarquizar las actividades vinculadas a las artes plásticas. Las galerías que participarán este año son: Expresiones, Viedma Arte, Arte Actual, Matices, Artística Galería y Pablo Avila Arte.

Galpon B

Colectivos y Proyectos artísticos

Los proyectos y colectivos seleccionados en esta edición destacan por su capacidad para abordar cuestiones sociales, políticas y culturales de manera profunda y reflexiva frente a diferentes temáticas y urgencias del habitar contemporáneo.

Los seleccionados son:

LLora, llora urutaú (Misiones - CABA)

Naturaleza Trans / Colectivo Micelio (Areguá, Rep. del Paraguay - Resistencia, Chaco)

Relatos Visuales (Posadas, Misiones)

Colectivo Moiras (Rosario, Santa Fé)

Guaranípolis (Chaco - Corrientes)

Chaco Paste Up (Chaco)

Ausencias (Resistencia, Chaco)

Ángel Caído (Corrientes, Capital)

Akuxx (Corrientes, Capital)

Pieris Japónica (Corrientes, Capital)

The shadows of the other (Goya, Corrientes)

Liberdrag (Corrientes, Capital)

Raíces (Paso de los Libres, Corrientes)

Artistas individuales

Lo más notable de esta edición es la inclusión de un número considerable de artistas del interior de la provincia, lo que refleja el compromiso de la organización por destacar y dar visibilidad al talento emergente en todas las regiones de Corrientes. Los artistas son: Mel, José Mizdraji, Santi Repetto, Vanesa Ivan, Daniela, Richar De Itatí, César Pereyra, Gogna, Hernán Di Filippo, Claudio Ojeda, Anísima, Stellita, DÁ, Monica Frette, Virginia Schauvinhold, Venus del Litoral, Dario, Faby Quirico, Joa, Juan Pablo Arias, Gustavo Mendoza, María Laura Uriburu, Ariel Sosa, Carlos Casigno.

Encuentro de Residencias

Se realizará un encuentro entre artistas nacionales e internacionales en un compartir de experiencias creativas y de trabajo que desarrollan en sus respectivas residencias.

Las cuales son:

Estación/Lab 13 (Paraguay)

La Deixis del Río (Paraguay)

La Ira de Dios (Buenos Aires)

Lavadero Estación

Festival Play

Se realizará el Festival PLAY de la Universidad Nacional del Nordeste, promoviendo el cine experimental y videoarte a través de la presentación de obras seleccionadas. La exhibición, con curaduría de Maia Navas, tendrá como protagonistas a cuatro cortometrajes de animación seleccionados de la 12° edición del Festival PLAY en 2023: Antes no había nada y Resistero (José Bejarano, Corrientes), Mi Bañado Norte (Negro Mukeño, Corrientes) y El trueno (Isabel Titiro, Bs As).

Las mismas serán presentadas en un espacio de proyección diseñado especialmente para el contexto de la Feria ArteCo, invitando a la contemplación de un cielo guaraní y un territorio atravesado por los modos de habitar en algunos de nuestros barrios populares.

Local estación

Sector Editorial

Se realizará el sector editorial de ArteCo bajo la premisa “Constelaciones de ríos y letras” con la curaduría de Lucas Mercado.

Desde el sector editorial se presentará un recorrido que permita al público acceder y tener contacto significativo con un circuito en el que estarán representadas editoriales de Corrientes, Chaco, Mendoza, Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos, de características industriales y artesanales, librerías con un catálogo independiente, autoediciones y libros de artistas de alcance nacional.

Moglia ediciones (Corrientes).

Asociación Civil RumboSur (CABA, Buenos Aires).

Imperfectas fordistas (Santa Fe).

Librería a la carta (Catamarca).

Azogue Libros (Paraná, Entre Ríos).

Artefacto (Buenos Aires).

Bardos (Mendoza / Buenos Aires).

Funga (Santiago del estero / Chaco).

Chaco PasteUp (Chaco).

Mal día para ser humano (Corrientes).

Ququ Angel (Corrientes).

Moirú Librería (Corrientes).

Stand del Instituto de Cultura de Corrientes.

Festival ArteSo

Se realizará una nueva edición del Festival de arte sonoro ArteSo, dedicado a hacer visibles - y sobre todo audibles- las prácticas vinculadas con el sonido, la escucha y la música experimental de artistas de Corrientes y Chaco.

Grilla

Viernes 24 de mayo

19:15: Microconcierto 1 - Nicolás Ojeda (Chaco)

20:00: Set A/V 1 - Tomi Courtis (Corrientes) + Visuales: Ququ Ángel (Chaco/Corrientes)

Sábado 25 de mayo

19:15: Microconcierto 2 - Daiuja (Corrientes)

20:00: Set A/V 2 - Aldana Bit (Chaco) + Visuales: Eduardo Cabrera (Corrientes)

Intervenciones artísticas en el predio

Curadora: Lucia del Milagro Arias

Río marrón.

La eternidad del momento presente.

Andrés Paredes

Mariposa Migrante

Lona vinilica reciclada, calada a mano y pintada. 400 x 800 cm 2024

Andrés Paredes

Colgantes que se rozan

instalación medidas variables

Lienzo teñido, cestería de isipo, ramas de pindó, 2024

Chaco paste up: Juan Britos y Romina Centurión

Huella hídrica

Neike

Paraná, ríomilagro

Richard de Itatí

Virgen de la canoa

Performance e Instalación fluvial de vírgenes de cerámica en canoas en procesión náutica sobre el Río Paraná.

Todos los días, 19:00.

Emme -Yurú Chupita y Lucas Vera

Sueño con el Río sillón/cama/canoa.

Rescate de una canoa que supo navegar las aguas del río Paraná.

Cristian Badaró

Agua caliente

(San Baltazar)

Intervención en muro

Lucas Vera

San La Muerte

Gauchito Gil

Intervención en muro

Talla en madera policromada

Programa Resistente

Espacio contenedor:

Programa de cortos, medios, largometraje y videoarte paraguayos.

Curador: Fernando Moure

Proyecciones en horarios de la feria

Muestra del Programa de Becas de Estímulo a la Creación: Confluencias – GALPÓN B-

El Instituto de Cultura de Corrientes, en su política de acompañamiento y fortalecimiento a los artistas, otorgó por segundo año consecutivo, BECAS de Estímulo a la Creación para 11 Artistas Visuales residentes en la provincia.

Con estas Becas se busca generar y fortalecer vínculos, promover la producción, la reflexión sobre la propia obra y la visibilidad de los artistas visuales de Corrientes.

Muestra “Ñande Yvy”

Ñande Yvy contará con la participación de artesanos invitados, en esta oportunidad son las ceramistas Angelina Ávila y Judith Valenzuela de Isla Apipé Grande, el tallador Juan Ramón “Tul” Martín, de Col. Carlos Pellegrini; Josefina Cantero de Loreto y Luisa Insaurralde de Paraje Boquerón, ambas con cestería en fibras vegetales.

Programa por espacio

Jueves

16:00 /17:00

Constelación Auditorio: Residencias

(Galpón B - segundo piso)

Charlas Residencias

Luis Niveiro. Residencia Ñande Mac (Corrientes/Uruguay)

Gachi Prieto. Residencia La Nave (Buenos Aires)

Camila Pazos. Residencia Ama Amoedo (Uruguay)

Pablo Caligaris y Marisa Rossini. Red Quincho (Argentina)

17:00 /18:00 Constelación Auditorio: Ferias

(Galpón B - segundo piso)

Ferias de Arte

Feria Pinta Global

Joaquín Rodríguez y Abel Guaglianone (Coleccionistas y creadores del Premio In Situ). Ferias argentinas

Feria ArteBa

18:00 /19:00 Constelación Auditorio: Coleccionismo

(Galpón B - segundo piso)

Coleccionismos en Red

José Lorenzo, Gabriel Vázquez, Andrés Brun, Atilio Bugliotti,

Gabriel Werthein y Juan Borchex.

Coordina: Belén Garcia Pinto.

19:00 Plaza seca

Acciones Performaticas en Plaza Seca

19:30 /20:00 Escenario

Axel Sotomayor

20:00 /21:00 Escenario

Pieris Japonica

21:00 /22:00 Escenario

Ángel Caído

Viernes

15:00 /16:00

Constelación Auditorio: Libros

(Galpón B - segundo piso)

Sahumos, sahumeras y plantas botánicas multiespecies a orillas del río Paraná.

Compiladores: David Jiménez-Escobar y Celeste Medrano.

A cargo de Merlina Medrano y Pamela Rossi. Editorial Imperfectas Fordistas

16:00 /17:00

Constelación Auditorio: Comunidad

(Galpón B - segundo piso)

Conversatorio

Voces de ArteSo II. Encuentro entre artistas sonoros y audiovisuales de Corrientes y Chaco.

Participantes: Nicolás Ojeda, Tomi Courtis , Ququ Ángel, Daiuja, Aldana Bit, Eduardo Cabrera, Maia Navas.

Moderadorxs: Julia Rossetti y Martín Sandoval.

17:00 /18:00

Constelación Auditorio: Curaduría

(Galpón B - segundo piso)

Conversatorio

Matilde Marín (Argentina)

Adriana Almada (Paraguay)

Presenta: Gustavo Piñero

18:00 /19:00

Constelación Auditorio: Fundaciones

(Galpón B - segundo piso)

Charla sobre fundaciones

Mauro Herlitzka de Fundación Espigas (Argentina)

Camila Pazos de Fundación Ama Amoedo (Uruguay)

Dialogo Gabriel Romero

19:00 Plaza seca

Acciones Performaticas

19:15 /20:00 Plaza seca

Festival Arte/So

Microconcierto: Nicolás Ojeda

20:00 /20:45 Escenario

Festival ArteSo + Ensamble: tomi courtis + ququ angel

21:00 /22:00 Escenario

Muda

22:00 /00:00 Escenario

Fiesta ArteCo

Sabado

16:00 /17:00

Constelación Auditorio: Residencias

(Galpón B - segundo piso)

Encuentro de Residencias de arte

Residencia Flotante La deixis del rio (Paraguay)

Residencia LAB 13 (Paraguay)

Residencia La Ira de Dios (Argentina)

17:00 /18:00

Constelación Auditorio: Galerías

(Galpón B - segundo piso)

Asociativismo de galerías de arte

Asgapa (Asociación galerías de arte del Paraguay)

Meridiano (Asociación galerías de arte de Argentina)

Farp (Asociación de galerías de arte de Córdoba)

Goro (Asociación de galerías de arte de Rosario)

18:00 /19:00

Constelación Auditorio: Libros

(Galpón B - segundo piso)

Presentación del libro "Este museo no es un museo

Museo del Barro: historias, mito y comunidad"

Lia Colombino

Dialogo con Lucas Mercado

19:00 Escenario

Entrega de premios

19:30 /20:00 Plaza seca

Festival Arte/So

Microconcierto: Daiuja

20:00 /20:45 Escenario

Festival ArteSo + Ensamble: aldana bit + edu cabrera

21:00 /22:00 Escenario

Liberdrag

22:00 /00:00 Escenario

Fiesta ArteCo

Domingo

15:00 /16:30

Constelación Auditorio: Conversatorio

(Galpón B - segundo piso)

Algunas "maneras" del arte queer en Corrientes.

A cargo de Mgter. Guadalupe Arqueros (Facultad de Humanidades, IIGHI, CONICET/UNNE), Esp. Claudio Vallejos(CCU - UNNE) y Prof. Débora Durán (CCU - UNNE).

Acompañan a los artistas: Lorenzo González y Pablo Gómez Samela

16:30 /17:30

Constelación Auditorio: Galerías

(Galpón B - segundo piso)

La galería como refugio

María Rocha. Galería Mantera (Santiago del Estero)

Valeria González. Galería Satelite (Córdoba)

Walter Tura. Galería del Teatro (Formosa)

Pamela Gónzalez. Galería Fulana (Tucumán)

17:30 /18:30

Constelación Auditorio: Becas

(Galpón B - segundo piso)

Conversatorio sobre el Programa de becas de Estímulo a la Creación para Artistas visutales de Corrientes.

Becarios. Programa de formación

Gabriel Romero, Maia Navas, Fernanda Toccalino, Agustina Piasentini.

18:30 /19:30

Constelación Auditorio: Libros

(Galpón B - segundo piso)

Recolectar / Encender un fuego / Publicar

Presentación de la colección Yesca, temporada 1 /residencia editorial/

Editoras de Bardos: Antonella Pezzola, Florencia Breccia

Libros de: Clara Miño, Ana Laura Lopes, Santiago Ortí, Claudia Pérez De Sanctis, Rita Pauls

19:00 Plaza seca

Acciones Performaticas en Plaza Seca

20:00 /21:00 Escenario

The Shadows of the Other

21:00 /22:00 Escenario

Cierre

VAE