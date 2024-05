La historia de un emprendimiento correntino: "La mandioca siempre está en la mesa"

Leda Ghiggeri es chaqueña pero eligió Corrientes como su hogar hace más de 30 años. Hoy es la encargada de una producción manual de "Mandioquitas de Campo", un emprendimiento que nació porque cree que "la mandioca siempre está en la mesa" y faltaba en el mercado un producto de sus características.

"Yo soy abogada, ahora me dedico a esto. Empezó así, con hijos chicos. El crecimiento de los chicos hizo que me dedicara un poco como a la función de madre y dejar mi trabajo y pensar en dedicarme a otra cosa. Así nació Mandioquitas de Campo, que lo iniciamos en el año 2018", contó Leda en Hoja de Ruta.

Se trata de bolsitas de mandiocas cortadas, peladas y trabajadas manualmente directo en la zona de Virasoro, Corrientes.

"Es una empresa familiar, digo familiar porque trabajo yo, trabaja mi marido y hoy mi hijo que es el que está en la parte de diseño de las bolsitas, las letras, los colores y demás", destacó.

Leda detalló el desarrollo de la producción. "Nosotros no plantamos la mandioca sino que compramos directamente del productor. La mandioca es cosechada, tiene un proceso", destacó. "Solo vendemos dos variedades y se hace un control diario de la misma, se selecciona la variedad de la mandioca, se tiene en cuenta su tamaño, el pelado y sobre todo el tiempo de cocción de la misma. Eso es muy importante. Si bien la mandioca, vos la encontrás en todo el año, pero los meses de buena mandioca, son los meses de marzo a septiembre, donde la mandioca tiene sabor, cumple todas las condiciones", detalló.

Leda indicó que es el "congelamiento ultrarápido" el que garantiza que tengan producción para todo el año sin perder las propiedades. "Con el congelado ultra rápido haces que la mandioca no pierda sus propiedades. Yo elaboro la mandioca, a mí me traen la mandioca en el día. En 24 horas, es procesada y congelada. Se cosecha, procesa, limpia, higieniza, corta, se la envasa, todo en el mismo día", explicó.

"El contacto es directamente con el productor", aseguró. Son de Misiones porque la mandioca más sabrosa es la que se "planta en tierra colorada".

Sobre cómo emprendender en medio de la crisis, detalló que "la respuesta de la gente" es su principal sostén. "La verdad que cuando empezamos ese producto, la respuesta de la gente, la gente del pueblo, de los supermercadistas de Virasoro fue el sostén"."Nos fuimos extendiendo a Santo Tomé, a Ituzaingó, y la verdad que con una respuesta de la gente extraordinaria, no me puedo quejar", señaló. Hoy comercializan incluso en Capital y Resistencia, Chaco.

"Decidí optar por mandioca y no por otra cosa porque siempre yo veía en las casas que mandioca no faltaba. Hasta los asados siempre son acompañados de mandioca y a nadie le gustaba pelarla. Faltaba un producto que el domingo si queres hacer un asado con unas mandioquitas, no las tenés que pelar, solamente las tenés que sacar del freezer y tener una olla con agua hervida, un poquito de sal, y ponerlas a hervir", señaló.

Leda da trabajo a 9 personas más su esposo y su hijo que acompañan en el armado, diseño y logística. "Somos todas mujeres las que pelamos y hacemos el trabajo artesanal y manual. Las mandioquitas hoy son un éxito y con poca publicidad", aseguró.

