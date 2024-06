Espectacular KOT de Taibo en su debut profesional

Una nueva reunión boxística en el marco del Regreso de los Campeones, organizada por Eduardo “Pamperito” Román y Guillermo “Torito”, se llevó a cabo el viernes en las instalaciones del legendario Club Córdoba de nuestra ciudad, con un marco de público que hace rato no se veía en nuestro medio. Familias completas se dieron cita para disfrutar el gran espectáculo, que estuvo adornado en el intermedio con la presentación de la cantante Consuelo Castillo y luego con la voz de Corrientes, la chamamecera Lorena Larrea Caterino, que presentó su show de Chamamé y un Carnaval, con la presencia de pasistas y los embajadores del carnaval, que levantaron al público presente que correspondió con sostenidos aplausos. Un éxito total en medio del espectáculo boxístico.

Antes del comienzo de las peleas amateurs, hubo algunos combates de exhibición, entre chicos de los distintos gimnasios de nuestra ciudad, que demostraron su buena preparación.

En la pelea de fondo, el correntino de Curuzú Cuatiá, Alejandro Taibo, que debutó con el pie derecho en el profesionalismo, venció en forma contundente en el 2° round al brasileño Roger Gutiérrez, que poco pudo hacer ante el empuje y la potencia del correntino, que hasta la definición por KOT ya había mandado a la lona en dos ocasiones a su rival, recibiendo la cuenta de protección por parte del árbitro Cristian Martínez, quien a los 2 minutos 12 segundos del segundo asalto, decretó el “no va más”, con muy buen criterio, ante la superioridad del local.

Hasta entonces la pelea había sido pareja, ambos se cruzaron fuerte, pero al inicio de la segunda vuelta, el correntino salió con todo, y con buenos golpes, cross y ganchos en la corta, se llevó por delante al visitante que nada pudo hacer para frenar los embates de Taibo, que fue pura potencia, derribándolo dos veces antes de la definición final.

Un triunfo inobjetable y auspicioso para Taibo.

“La verdad es que fue una pelea muy dura –sostuvo Taibo- pero yo hace dos meses que me estaba preparando y tenía mucha confianza, Roger fue un rival duro, que aguantó, hasta que lo pude conectar y sintió mis manos, salí a jugarme para ganar la pelea, creo que salió un buen espectáculo y para mí es muy importante debutar ganando en el profesionalismo de la manera que lo hice, me voy muy contento. Ojalá pronto pueda volver por acá. Me trataron muy bien”.

Presencias

Destacadas figuras del arte, la cultura y el deporte estuvieron presentes en el Club Córdoba el viernes por la noche demostrando el interés que despierta la convocatoria del boxeo. Estuvieron presentes el intendente capitalino, Eduardo Tassano, y funcionarios municipales y de la Secretaría de Deportes de la provincia, el ministro de Coordinación Horacio Ortega, el vice ministro de Seguridad Osvaldo García, el presidente del Concejo Deliberante Marcos Amarilla y el ministro de Seguridad Buenaventura Duarte.

También estuvieron figuras destacadas en el arte y la cultura y deporte como la periodista y escritora Moni Munilla, la escritora Luciana Ra, el campeón iberoamericano de potencia Gabriel Porfiri, el jugador de tenis ATP Valentín Velázquez, el otrora campeón nacional de básquet por Corrientes Pacho Cóceres, el ex boxeador Esteban “Cañón” Fleitas (que vino especialmente desde Villa Angela), el ex rugbier y también boxeador Miguel Andino, entre otros.

Por Francisco Villagrán

Colaboración para El Litoral