El rock and roll tiene esta noche una cita imperdible con Los Ratones Paranoicos

Los aficionados al rock and roll tendrán esta noche una cita imperdible. Desde las 22.30 se presentarán en Concepto Yapiré (Avenida Raúl Alfonsín 3701), Los Ratones Paranoicos. Entradas en boletería (desde las 9) a $30.000 + service charge.

El show que brindará la banda liderada por Juanse forma parte de la “Última Ceremonia Tour”. Se trata de una las últimas ocasiones para ver al grupo que ya es leyenda dentro del rock argentino. Corrientes es la anteúltima parada de la gira que los llevará al estadio de Vélez Sarsfield el 14 de septiembre.

Ayer, Juanse, junto a Pablo Memi (bajo), Pablo “Sarcófago” Cano (guitarra y coros) y Rubén “Roy” Quiroga (batería), brindaron una conferencia de prensa muy amena con medios locales y de la región. Durante el encuentro la voz líder y guitarrista dejó en claro que lo suyo es el rock and roll.

“El rock es una cosa y el rock and roll es otra cosa, o sea, el rock and roll es un estilo y eso es a lo cual, nosotros pertenecemos nunca especulamos por eh, tratar de adaptarnos a ningún tipo de moda digamos, o sea, es una banda de rock and roll es como que vos le vayas a decir un tanguero que se ponga un inier”.

Por otra parte recordó que la última vez que vino a Corrientes fue para acompañar a Andrés Calamaro en una de sus presentaciones, pero que como banda hace mucho tiempo que no lo hacían.

Además aseveró, que aunque suene demagogo, eligieron a Corrientes para prepararse en lo que será el recital en Vélez Sarsfield.

Esta noche las puertas se abrirán a las 20. A las 21 está previsto la presentación de la banda invitada y a las 22.30 tocarán Los Ratones Paranoicos.