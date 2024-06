Qué dijo la esposa de uno de los detenidos por la desaparición de Loan 

Se trata de la pareja de uno de los detenidos que vio por última vez al nene de cinco años que está desaparecido desde el jueves en el Paraje Algarrolbal, a unos 7 kilómetros de 9 de Julio.

Laudina comentó cómo sucedieron los hechos ese jueves que el menor desapareció y precisó que "yo estaba en la casa de la abuela y ahí me llama mi marido y me pregunta si llegó Loan y yo le dije que no".

La mujer aseguró que habían pasado 5 minutos desde que Loan se perdió cuando su marido le llamó y en ese momento "salimos y lo empezamos a buscar".

El detenido le comentó a su esposa que "le estaba pelado la naranja a Loan y no se dio cuenta cuando el nene se fue. Pero Loan le dijo a los chicos que se volvía con el papá".

En ese sentido, deslizó su hipótesis: "lo que pensamos ahora es que había alguien en el monte, le tapó la boca y se lo llevó porque nosotros automáticamente lo empezamos a buscar", expresó Laudina.

Asimismo, detalló que Loan estaba vestido con un pantalón negro y una remera negra manga corta, y dijo que "no era la primera vez que venía al campo a caballo con su papa”.

Además, dijo que su marido continúa incomunicado, al igual que la pareja que estaba con ellos al momento de ver por última vez a Loan.