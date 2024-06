Ley Bases: el Gobierno vuelve a la carga con las privatizaciones y convoca a los bloques

Cuando parecía que el Gobierno se conformaba con el texto de la Ley Bases que se aprobó en el Senado y sólo buscaba reinstaurar el capítulo de Ganancias y Bienes Personales en el paquete fiscal, la Casa Rosada bajó la orden de insistir con más artículos del proyecto original, entre los que se incluye el listado de empresas “privatizables” que contiene a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Es la voluntad del presidente Javier Milei y así se lo transmitirá la tropa oficialista a los bloques dialoguistas de la oposición a los que convocó a una nueva reunión para este martes, con el objetivo de avanzar en el poroteo de votos y definir los pasos a seguir de cara a una sesión que el oficialismo confía en poder concretar antes de fin de mes.

Fue el propio Milei que, en su regreso al país tras participar del G7, se involucró en la estrategia y bajó línea para que el oficialismo retome buena parte del texto original. "Los diputados pueden insistir con lo que votaron, es el juego democrático", expuso una alta fuente del Gobierno, al justificar el viraje, y rechazar la idea de que se respetarían las modificaciones que se hicieron en el Senado: “Sólo los aspectos que mejoraron la ley”, avisan.

Aun cuando todavía no se abrió una negociación formalmente, en el Gobierno decidieron anticiparse para rectificar la postura oficial ante varios temas que consideran importantes. El de las "privatizables" asoma como prioritario: "Queremos que se apruebe la lista entera de empresas a privatizar que salió de Diputados. Lo que se quitó antes de la sesión fue para destrabar el debate, porque el número para aprobarlo no estaba, pero no fue parte de ningún acuerdo", señalan ahora en el Gobierno.