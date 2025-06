Un inspector de Fauna denuncia el uso de un coto de caza sin habilitación

Un inspector de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Sauce denunció haber sido amenazado por una persona que estaría a cargo de un coto de cacería que estaba inhabilitado para ejercer la actividad.

Se trata de Diego Ruíz Díaz, quien explicó que al intentar ingresar al lugar le colocaron candados en el portón, lo cual consideró que también es un acto de ilegalidad.

"Cualquier inspector de Fauna de la Provincia puede entrar sin aviso previo o permiso alguno a los cotos de cacería a cualquier hora, sin necesidad de pedir permiso. Estamos habilitados para ello", afirmó y añadió además que "este lugar en particular fue sancionado el 9 de diciembre del 2023, cuando a las 22.54 hallamos a cazadores que a su vez fueron a otros campos. Cometieron dos infracciones una, no quedarse allí y meterse a otra propiedad y la otra es cazar de noche", remarcó.

Señaló que en este nuevo operativo se encontró con que nuevamente habían entrado a cazar a ese lugar que no contaba con la correspondiente habilitación por aquella sanción de seis meses atrás.

Explicó que "al tratar de identificar a las personas, fui amenazado de muerte y es por ello que radiqué la denuncia correspondiente y también extendí todas las documentaciones de las actuaciones a la Fiscalía Rural del dr Gerardo Cabral de la ciudad de Mercedes", afirmó.

La causa que se habría iniciado en tal sentido sería atentado y resistencia a la autoridad por lo cual aguardan los avances de la Justicia sobre la citación a indagatoria del acusado.