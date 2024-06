River le ganó a Tigre y quedó como escolta

Más Info

Otros resultados

Los otros resultados registrados en la jornada dominical fueron los siguientes: Platense 1 – Boca Juniors 0 (ver aparte); Central Córdoba 2 – Talleres 4; Rosario Central 1 – Lanús 1; e Instituto 2 – Gimnasia 1.

Juegan este lunes

La cuarta fecha de la Liga Profesional continuará este lunes con esta programación: 19:00 San Lorenzo vs. Sarmiento; 21:15 Estudiantes vs. Godoy Cruz y Defensa y Justicia vs. Independiente.