Brunenger denunció a Tiago PZK por una violenta agresión: "Cagón"

Este viernes por la madrugada estalló un escándalo en las redes que involucra a Tiago PZK y a Brunenger, un conocido streamer que protagonizó varios cruces con el músico.

Según denunció el streamer en sus redes sociales, Tiago lo vio en la fiesta Picheo y le pegó una paliza. “Le dije que no quería hablar con él y me pegó de una”, comentó.

“Estaba tranquilo y vino Tiago PZK a querer hablar a los gritos y me empezó a pegar entre seis amigos. Estos son los mismos que se hacen moralistas y después vienen y te pegan entre seis cuando estás solo. Los amigos de los costados y él de frente, de todos lados, boludo, entre seis, qué manga de cagones”, comentó en el video publicado.

En otra historia de Instagram, el streamer dio más detalles: “Estaba así tranquilo esperando en el baño diciendo lo que queríamos hacer en el boliche y viene y me dice: “Vení acá, hablá conmigo...”. Le dije que no quería hablar con él y me pegó de una”.

Y añadió: “Un problema entre uno y uno bueno, pero empezaron los amigos a pegarme desde los costados, él se tiró para atrás y dejó que los amigos vinieran a pegarme”.

En las imágenes, se puede ver a Brunenger con el rostro lastimado y en la guardia de un hospital. Ante esto, cerró: “Eso es lo que se hace cuando uno es cagón y tiene el culo sucio y sabe que hizo las cosas mal. Yo lo máximo que he hecho sería alguna interacción en Twitter defendiendo a algún amigo, porque las cosas que se decían de él no eran mentira. Pegar entre seis me parece de muy cagón y de hipócrita, porque luego son los primeros en hacerse los moralistas”.

Después de esta situación, Tiago PZK usó su cuenta de Instagram para dar su versión de los hechos, que, según él, no coinciden en nada con lo que se relató anteriormente.

“Me veo obligado a salir a hablar. La gente que me conoce sabe que no soy una mala persona”, introdujo y pasó a detallar lo sucedido con Brunenger.

"Estaba en una fiesta y veo a una persona que venía teniendo un par de quilombos conmigo y como nunca lo aclaramos lo invité a hablar al baño. Pero nunca quise agarrarme a las piñas, yo no soy un chabón violento y de hecho mi historia demuestra que soy todo lo contrario”, continuó.

Y añadió: “Después vino un amigo suyo, se me puso frente a frente y se fue todo al carajo”. El cantante siguió su relato y repitió que sólo quería hablar. “Yo no quería pelear porque estoy trabajando con mi carrera, con mi imagen”.

Luego, expresó: “Como ven, yo estoy careta. No estoy escabio ni estoy en ninguna. Le pido a la gente que sea neutral, que tenga dos dedos de frente y vea que yo rompiéndome el culo por mi familia y por mi carrera no voy a andar buscando peleas sabiendo que me puede jugar en contra”.

Y cerró: “Tengo mucha bronca pero esta situación me sirve para aprender un montón”.

Fuente:M1