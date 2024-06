Lisandro Almirón: "La Libertad Avanza y el Gobierno Provincial son espacios distintos"

"La Libertad Avanza y el Gobierno Provincial son espacios distintos", aseguró el diputado nacional por la La Libertad Avanza, Lisandro Almirón y marcó su distancia con la posibilidad de hacer alianza con el radicalismo correntino. En Hoja de Ruta comentó cómo analiza su espacio de cara a las elecciones en 2025. De esta manera se confirma la poibilidad de un escenario de por lo menos tres tercios para la contienda a la gobernación correntina.

"La visita de Karina Milei y Martín Menem para nuestro distrito fue importantísimo porque motiva y genera una expectativa importante dentro del espacio de La Libertad Avanza. Consolida el espacio con identidad propia frente a un escenario electoral muy cercano", aseguró el legislador con respecto a la llegada de los referentes nacionales a la Capital Provincial.

De cara al proceso electoral 2025, Almirón aseguró que "LLA en términos políticos va a ser el eslabón, la columna vertebral de lo que va a ser la alianza". De esta manera, confirma un escenario político de al menos tres tercios en las elección a la gobernación.

Sobre su espacio, señaló que es amplio y está "dispuesto a abrir las puertas para aquellos que se quieran sumar respetando las ideas de la libertad". "Eso en principio es lo que venimos sosteniendo en todos los distritos y lo que se va a sostener en Corrientes", mencionó.

Almirón insistió en que hay una "identidad que cuidar". Aseguró que la etapa que sigue es la de "empezar a planificar". "Ensamblar las distintas opciones de alianzas que se puedan dar", sumó.

"No quepa ninguna duda de que vamos a presentar candidato en 2025. Necesitamos poner el proyecto sobre las candidaturas. Las candidaturas son personales, los proyectos y las ideas, van mucho más allá de las candidaturas personales. Lo que vamos a discutir va a ser la manera en la que construir un espacio político, la manera en la que se va a dar. Pero LLA va a tener un candidato", dijo.

En su espacio, según Almirón van a "recibir a todos". "Vamos a discutir primero qué políticas fiscales queremos para la provincia, qué queremos hacer en materia de seguridad, qué queremos hacer en materia de educación. Yo creo que hay que dar vuelta la ecuación", señaló.

Sobre la alianza gobernante de Corrientes y la distancia con esta, dijo que: "Es otro espacio, bien definido y con ideas diferentes. Yo no creo que un espacio político de gobierno no genere debate. Nosotros vamos a generar el debate, vamos a buscar qué políticas públicas queremos llevar adelante".

"No me parece que nuestra ecuación sea la de sumar todas las partes. Me parece que en nuestra ecuación de conformación de alianzas, lo prioritario va a ser armar el proyecto de provincia que queremos, abrir las puertas a quienes no participan en política. Acá las puertas están abiertas, independientemente de los antecedentes y militancias que puedan tener en otros espacios políticos, siempre y cuando respeten lo que es el proyecto nacional y lo que representan las ideas de la libertad", cerró.

