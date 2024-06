Fernanda Iglesias la acusó a Catalina Gorostidi de querer levantarse a su ex

Días atrás Fernanda Iglesias blanqueó que Catalina Gorostidi le tiró onda a su ex marido, Pablo Nieto, productor ejecutivo de Gran Hermano. “Sos una bomba”, le habría escrito la ex participante del reality según indicó la panelista.

Desde LAM le consultaron a Catalina por el tema y si la incomodó el lugar en el que la puso Fernanda. “No para nada porque yo sé lo que hago, sé que no pasó nada así que está todo más que bien. Lo desmiento totalmente. Y si dijo algo más, la verdad no lo vi pero es falso, no pasó absolutamente nada”, señaló la ex Gran Hermano.

uego le consultaron por el comentario que hizo Furia cuando ella entró a la casa. “Ni aunque te co…. a alguien de producción se te va a dar”, dijo la jugadora. Pero Catalina negó que Juliana haya hecho ese comentario porque sabe que se la vincula con Nieto.

“Lo del productor siempre lo dice. Yo ya lo he escuchado varias veces de ella a ciertas personas”, explicó la ex participante y agregó: “Aparte no es cierto así que no le podrían estar pasando información que no sucede. Con Pablo me llevo bien como me llevo bien con cualquier otro productor de cualquier otro programa”.

Luego de ver la nota con Catalina, Fernanda expresó: “Sostengo lo que dije: ella le mando ‘sos una bomba’. Se lo quería levantar”. “Si te queres levantar a alguien porque estás sola y el otro está solo está bien”, remarcó.

Fuente:Pronto