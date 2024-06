River quiere a Bareiro y ofreció al correntino Herrera

Adam Bareiro, el futbolista paraguayo goleador de San Lorenzo de Almagro parece ser la estrella del mercado de pases de media temporada en el fútbol argentino. Por el delantero guaraní ya se posaron las miradas de River y Boca, aunque el Millonario fue el que avanzó a fondo en las últimas horas con una propuesta formal.

Más allá que la idea del Ciclón es no venderlo al mercado argentino, el Millonario ofertó por él 4 millones de dólares, monto que supera la cláusula de rescisión del goleador (U$S 3.500.000), sumado al préstamo del correntino Andrés Herrera, el lateral derecho que precisamente llegó a River desde el Ciclón hace un par de temporadas.

Desde San Lorenzo saben que esa oferta es tentadora tanto para el club como para Bareiro, pero en lugar de Herrera pretenden hacerse del volante ofensivo Agustín Palavecino, lo que en principio trabaría la negociación.

Esto es porque Palavecino ya tiene un principio de acuerdo para irse a jugar al Necaxa de México tras el receso por la Copa América, por lo que todo depende del deseo del futbolista y de que River acepte esta suerte de contraoferta.

"Bareiro hoy está con su selección. Hay muchos rumores, pero acá no llegó nada. Sabemos que San Lorenzo también tiene que vender para levantar inhibiciones y reforzar al equipo. Hoy al club no llegó nada", comentó días atrás Néstor Ortigoza, encargado del fútbol del Ciclón sobre la situación de su capitán, que tiene contrato con el club hasta diciembre de 2025.

En relación al interés que despertó Bareiro tanto en Boca como River, y a la chance de que sea vendido en este mercado de pases, el mánager del Ciclón manifestó: "Lo va a decidir él. Queremos que los chicos quieran quedarse, no podemos obligarlos. Se evaluarán las ofertas que lleguen para que al club le entre dinero para poder resolver los problemas. No estaría bueno que cambie en el fútbol argentino, si no que se vaya afuera. Es un chico que quiere mucho al club y hace dos meses se hizo un tatuaje de San Lorenzo. Es inteligente".

Además de la consulta de Boca -que por ahora quedó solo en eso-, hay otro equipo que pretende a Bareiro y promete darle pelea a River en esta puja: Fortaleza. El equipo brasileño, que justamente viene de ganarle el primer lugar del grupo de la Copa Sudamericana al Xeneize, ya le comunicó a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, que piensan elevar una oferta por el delantero de 27 años.

Asimismo, en las últimas semanas también trascendió que el Atlético Mineiro de Gabriel Milito, rival del Ciclón en octavos de final de la Copa Libertadores, también estaría interesado en los servicios del paraguayo.