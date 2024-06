Biden se disculpa con Zelenski por el retraso en el envío de armamento

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este viernes en París con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, y le pidió disculpas por los retrasos del Congreso en la aprobación del último paquete de ayuda que impide el envío de armas, al tiempo que anunció un nuevo tramo de 225 millones de dólares en los márgenes de los actos por el aniversario del Día D.

La reunión fue la primera cara a cara desde que Zelenski visitó Washington en diciembre, cuando ambos presionaron a los republicanos para que aumentar el apoyo a Ucrania. Ambos volverán a reunirse la próxima semana en la cumbre del G7 en Italia, en un momento en que los países ricos de Occidente debaten sobre la utilización de los activos rusos congelados tras la invasión de Ucrania para proporcionar 50.000 millones de dólares a este país.

“No se han doblegado, no han cedido en absoluto, siguen luchando de una forma (...) extraordinaria. No vamos a alejarnos de ustedes”, expresó al líder ucraniano al comienzo de su cita. El presidente de los Estados Unidos añadió: “Pido disculpas por (...) esas semanas de no saber qué iba a pasar en términos de financiación. Algunos de nuestros miembros más conservadores (del Congreso) lo estaban retrasando. Pero lo conseguimos, finalmente. Seguimos dentro, por completo, totalmente”.