Aranduroga recibe a Curda en el cierre de la octava fecha

El encuentro entre Aranduroga y Curda se destaca en el cierre de la octava fecha del torneo Regional NEA Top 10 de rugby. El partido se jugará este domingo desde las 15.45 en cancha de la entidad correntina con el arbitraje de Federico Solari.

Los dos equipos luchan en el segundo puesto de sus zonas. Aranduroga reúne 17 puntos y necesita descontar los 10 que le sacó Taraguy en el grupo B, mientras que Curda tiene 18 y está a siete de Curne en el A.

Aranduroga viene de vencer a Capri como local y necesita el triunfo para acortar la brecha con Taraguy y distanciarse del resto de los competidores.

En tanto que el Club Universitario de Rugby de Asunción (Curda), está cumpliendo una buena campaña. Le ganó a Curne en la capital paraguaya y viene de superar como visitante a Taraguy, por lo tanto buscará dar otro golpe en Corrientes.

Además, también este domingo y a partir de las 15.45, con arbitraje de Cristian Cabera, Curne recibiá a Capri en lo que representa un choque de extremos.

Curne lidera la zona A con 25 puntos, mientras que Capri está último en el grupo B con 5 unidades.

La fecha se puso en marcha este sábado con estos encuentros: Taraguy 47 - Sixty 13, San Patricio 52 - Aguará 16 y Regatas Resistencia 29 - San José 31.

Así se ubican

Con estos resultados, las posiciones del certamen de primera división en el Regional NEA están de la siguiente manera:

Zona A: Curne 25 puntos, San Patricio 23, Curda 18, Sixty 17 y Regatas 3.

Zona B: Taraguy 27 puntos, Aranduroga 17, Aguará y San José 9 y Capri 5.

Lo que viene

La novena fecha, recién se jugará el sábado 22 y domingo 23 con estos encuentros: San José vs. Taraguy, Sixty vs. Aranduroga, Capri vs. San Patricio, Curne vs. Curda y Aguará vs. Regatas Resistencia.