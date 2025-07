Colapinto dejó plantado a un ex piloto inglés de la Fórmula 1 que lo había criticado

Incluso sin estar entre los primeros puestos ni subirse al podio, Franco Colapinto sigue llevándose todas las miradas en la Fórmula 1. No hay persona que no quiera charlar un rato con él. Hace ya varias semanas, desde que se subió al monoplaza de Williams, el argentino viene teniendo momentos para el recuerdo y ahora fue protagonista de otro en el que dejó plantado a un ex piloto inglés.

Si bien se caracterizó por ser un piloto extrovertido, sin pelos en la lengua, y siempre dispuesto a dialogar con los periodistas que se cruza por el paddock, el último fin de semana ignoró a uno de ellos y lo terminó dejando con la palabra en la boca.

A Martín Brundle, actual comentarista de Sky Sports, quien lo quiso entrevistar antes de la última carrera en el Gran Premio de Austin, Estados Unidos, (terminó en 10°) y no logró su cometido. "Hola, me llamo Martin Brundle de 'Sky', no nos conocemos. ¿Podemos charlar?", arrancó el británico, que supo correr en los tiempos del brasileño Ayrton Senna, en los que participó de 158 Grandes Premios de F1, no ganó ninguno y subió nueve veces al podio.

Quiso hacerle marca personal y le acercó el micrófono para poder recibir una respuesta pero Colapinto, sin mediar palabra y como argentino que es, esbozó una sonrisa tímida, lo gambeteó y siguió de largo hacia su auto. “Bueno, creo que esa es la respuesta a eso”, sentenció el experimentado locutor.

Esta reacción del oriundo de Pilar no tardó en viralizarse en las redes sociales. Algunos usuarios criticaron duramente su desplante, mientras que otros fueron al fondo del asunto y entendieron por qué había decidido adoptar ese hermetismo.

Es que, ante su llegada a Williams para reemplazar a Logan Sargeant desde el GP de Italia, Brundle había dicho que la “Fórmula 1 no es una escuela de perfeccionamiento” y redobló la apuesta: “Nada en la carrera de Colapinto hasta la fecha me hace pensar ‘wow, cuidado, va a ser algo especial'”.

También, Brundle había destrozado tiempo atrás a un amigo suyo, Checo Pérez, a quien acusó de tener su butaca asegurada solo por ser mexicano y no por su buen desempeño en la temporada.“Con el patrocinio de Red Bull en América del Norte y del Sur, con el Gran Premio de México por venir, ¿realmente no quieres a Pérez en la parrilla?. Si fuera el ‘piloto B’, y nada de esa comercialidad o nacionalidad o lo que sea importara, lo habrían sustituido, ¿no? Seamos sinceros”, había asegurado el inglés. Y Colapinto no olvidó.

Luego de que se armara tanto revuelo a nivel mundial, Brundle dio su versión de los hechos y decidió tomárselo con gracia: “Me miró como si estuviera intentando asaltarlo o algo así. Creo que pensó que estaba tratando de robarle su paraguas, para ser honesto. Iré a saludarlo”.

