Regatas recibe a Ferro y busca un lugar en las semifinales

Con el objetivo de instalarse en las semifinales de la liga Nacional Voleibol Masculina, Regatas Corrientes recibirá este viernes a Ferro Carril Oeste. El encuentro se jugará desde las 21 en el estadio José Jorge Contte y corresponde al punto tres de los cuartos de final que favorece al Fantasma 2 a 0.

Después de cinco años, la liga Nacional regresa a Corrientes de la mano de Regatas. El cambio de formato y la buena producción del equipo que conduce técnicamente Diego Stepanenko le dieron la ventaja de localia en la serie de cuartos de final prevista al mejor de cinco partidos.

Los dos primeros puntos se disputaron la semana pasada en el barrio porteño de Caballito. Regatas ganó el primer juego 3 a 1 y en el segundo lo hizo por 3 a 2. De esta forma, este viernes, en el caso de ganar, Regatas avanzará a las semifinales del certamen nacional.

En el caso que Ferro se imponga y prolongue la serie, los partidos cuatro y cinco, están programados para el sábado y domingo, respectivamente, nuevamente en cancha del Fantasma.

“En esta instancia, los partidos se definen por detalles. Ferro tiene un gran plantel y un gran cuerpo técnico que seguramente nos presentará otro grado de dificultad en el próximo partido”, relató Stepanenko.

“Nosotros en el juego dos, cambiamos al armador, también para intentar una variante. Ya veremos cómo encaramos el partido del viernes”, agregó.

“Nuestro objetivo siempre fue pelear el ascenso pero debemos controlar la ansiedad y saber que ahora, el obstáculo es Ferro. Debemos superarlo y después veremos quien nos toca”, agregó en declaraciones que realizó a Era por abajo en Radio UNNE.

La última vez que hubo un partido de la Liga Nacional en Corrientes fue en el años 2020 cuando Regatas superó a Salta Vóley por 3 a 0.

El ganador de este cruce, se medirá en semifinales al vencedor de la serie que sostienen Obras de San Juan y Normal 3 de Rosario.

La eliminatoria que arrancó en el estadio Aldo Cantoni favorece al equipo sanjuanino 2 a 0. Ahora, la serie, este fin de semana, se traslada a Rosario.