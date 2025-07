El papá de Camila Homs habló de la reconciliación de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul

En medio de la reaparición pública de Rodrigo De Paul junto a Tini Stoessel —con imágenes que confirmaron su acercamiento en Madrid y luego en Buenos Aires—, desde el entorno de Camila Homs también se escucharon voces. Fue su papá, Horacio Homs, quien decidió sentarse a hablar en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen y expresó sin vueltas su postura frente a la reconciliación entre su exyerno y la cantante pop.

“Que sean muy felices, se lo merecen los dos”, lanzó Horacio, visiblemente relajado y con tono conciliador, cuando fue consultado sobre las recientes apariciones públicas de la pareja. “Todo lo que pasó ya está, quedó atrás. Gracias a Dios, hoy no tengo conflictos con nadie, y mucho menos con este chico”, remarcó, en referencia a De Paul, con quien años atrás tuvo cruces mediáticos tras la escandalosa separación del jugador y su hija Camila.

El empresario radicado en Mendoza se mostró lejos de los rencores que supieron dominar la escena mediática tiempo atrás, cuando los dardos volaban en todas direcciones tras la ruptura del campeón del mundo con la madre de sus hijos. “No guardo ningún tipo de sentimiento hacia Rodrigo. En su momento tuve calentura, como le pasa a cualquiera, pero son temas superados, del pasado, y prefiero no volver a abrir esas heridas”, reconoció.

Además, Homs aclaró que no está al tanto de los detalles actuales del vínculo entre Camila y el jugador del Atlético de Madrid. “Desconozco cómo está el tema entre Rodrigo y Camila. La verdad es que no veo mucho a mi hija porque ella está instalada en Buenos Aires y yo vivo en Mendoza. Cuando viajo allá, estoy poco tiempo y con la agenda ajustada, así que no siempre podemos encontrarnos como me gustaría”, explicó con cierta resignación.

Las declaraciones llegan en un contexto de aparente tregua entre las partes. Mientras De Paul y Stoessel vuelven a mostrarse juntos tras varios meses alejados —lo que generó un fuerte revuelo en redes sociales y en los portales del espectáculo—, Camila Homs mantiene un perfil más bajo, abocada a su carrera como modelo y su vida personal. La calma parece haber llegado, al menos desde la voz de quien supo ser uno de los principales críticos de la relación entre el futbolista y la artista.

FUENTE: minutouno.com