Racing recibe a Botafogo por la ida de la Recopa Sudamericana

Racing se enfrentará este jueves a Botafogo, en Avellaneda, por la ida de la final de la Recopa Sudamericana en la que buscará obtener un resultado favorable para definir el título en Brasil la próxima semana.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Presidente Perón desde las 21.30, con el arbitraje del chileno Felipe Andrés González Alveal y, contará con las televisación en directo de la señal deportiva ESPN.

Racing accedió a la disputa de este trofeo tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2024, al vencer a Cruzeiro por 3-1, título que logró cortar una racha de más tres décadas sin éxitos a nivel internacional.

Con respecto al plantel que dio la vuelta olímpica en Paraguay, hay varios que ya no están y significan una baja sensible para el técnico Gustavo Costas: las piezas claves como Juan Fernando Quintero y Roger Martínez, y otros nombres de peso como Leonardo Sigali y Johan Carbonero, quienes alternaban en el equipo inicial.

A contrapartida, la "Academia" logró adquirir otros futbolistas para reforzar la plantilla, como los fichajes de Matías Zaracho (Atlético Mineiro), Adrián Balboa (Unión de Santa Fe) y Adrián Fernández (Peñarol).

En cuanto a la actualidad, Racing atraviesa un 2025 irregular en el Torneo Apertura, ya que se ubica séptimo en la Zona A con nueve puntos, producto de tres victorias y la misma cantidad de derrotas. Para este compromiso, no podrá contar con el lesionado Santiago Sosa, mientras que Agustín García Basso es duda por la misma situación.

Por su parte, Botafogo se ganó el lugar en la disputa por la Recopa Sudamericana tras ser campeón de la Libertadores 2024, certamen en el que superó por 3-1 a Atlético Mineiro. Del plantel que logró este hito por primera vez en su historia, queda poco y nada, ya que se marcharon piezas claves como Luiz Henrique (Zenit), Thiago Almada (Lyon), Eduardo (Cruzeiro), Kayque (Spartak Subotica), Oscar Romero y el arquero Roberto Fernández (Cerro Porteño).

En cuanto a su presente, el Fogão participa del Torneo Carioca con una campaña irregular. De 10 encuentros, logró ganar cuatro, empató uno y perdió los cinco restantes.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Recopa Sudamericana.

Final - Ida.

Racing - Botafogo

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Felipe Andrés González Alveal (Chile).

Hora de inicio: 21:30. TV: ESPN.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Nazareno Colombo, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra o Bruno Zuculini, Gabriel Rojas; Luciano Vietto, Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Botafogo: Jhon; Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan; Jefferson Savarino, Igor Jesús y Matheus Martins. DT: Carlos Leiria.



(Con información de NA )

