Curupay debutó con una derrota frente a Central Goya

La segunda fecha del Torneo Provincial de Clubes 2025 en Corrientes se puso en marcha este sábado con la disputa de dos encuentros, uno en Capital y el otro en Paso de los Libres.

La presentación de Curupay fue con derrota. En la tarde de este sábado, el equipo capitalino cayó como local frente a Central Goya 1 a 0.

El partido se jugó en cancha de Ferroviario, correspondió al grupo 10 y el único gol del partido lo marcó Norberto Fernández a los 36 minutos del segundo tiempo.

Con este triunfo, Central Goya quedó como líder de la zona con puntaje ideal: 6 puntos en dos presentaciones, mientras que Curupay y Football de Esquina están sin puntos.

El próximo fin de semana, por la tercera fecha, última de la primera rueda, Football recibirá a Curupay.

Mientras que en Paso de los Libres, por la zona 8, Puente Seco le ganó a Comunicaciones de Mercedes 2 a 1.

Los dos goles del equipo libreño llegaron desde el punto del penal y los anotó Alejandro Ávalos, mientras que Matías Miño descontó para Comunicaciones.

El local jugó desde los 39 minutos del primer tiempo con un jugador menos por la expulsión de Caballo.

Con este resultado, Puente Seco y Comunicaciones tienen 3 puntos, mientras que San Martín de La Cruz quedó con 0.

El partido que sostendrán San Martín y Puente Seco en La Cruz cerrará la primera fecha del grupo.