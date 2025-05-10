Boca Unidos recibe a Crucero del Norte en la lucha por salir del fondo

En el cierre de la primera rueda, Boca Unidos recibirá a Crucero del Norte con el objetivo de abandonar el último puesto de la zona 4 del Federal A de fútbol.

El encuentro, correspondiente a la novena fecha se jugará este domingo desde las 15,30 en el complejo Leoncio Benítez que pertenece a Boca Unidos con el arbitraje del chaqueño Guillermo González.

Los dos equipos, junto a Sarmiento de Resistencia, están en el fondo de la tabla de posiciones con 7 puntos, aunque por diferencia de gol el equipo correntino supera a estos dos rivales.

Boca Unidos viene de perder en Salta frente a Juventud Antoniana 2 a 1 pero suma dos victorias consecutivas jugando como local.

El DT Matías Mazmud pretende que su equipo asuma el protagonismo del partido y de lucha lejos del arco defendido por David Acuña.

Para recibir al colectivero, el entrenador deberá realizar un cambio obligado por la suspensión de Ángel Piz que llegó al límite de las amarillas.

En reemplazo del volante ingresará Raúl Albornoz pero se desempeñará como uno de los marcadores centrales pasando Leandro Vera a su puesto natural en la mitad de la cancha.

Además, entre los convocados para el juego de este domingo aparece el delantero Ignacio Colombini que se sumó a Boca Unidos hace una semana.

La formación titular de Boca Unidos para recibir a Crucero del Norte será con Acuña; Leandro Gómez, Marcos Fissore, Albornoz y Santiago Chamorro; Ataliva Schweizer, Diego Sánchez Paredes, Vera y Pablo Cuevas; Edgar Villán y Maximiliano Osurak.

Goleó San Martín

La novena fecha en la zona 4 se puso en marcha este sábado con la goleada de San Martín de Formosa sobre Sarmiento de Resistencia 5 a 0.

Los goles en el partido disputado en la capital formoseña fueron marcados por Renzo Almeida, en contra de su valla, Agustín Griego, Mauro Siergiejuk, Ramiro Alderete y Alejandro Aquino.

En tanto que este domingo, jugarán desde las 16, Mitre de Posadas y Juventud Antoniana y a partir de las 17 lo harán Sarmiento de La Banda y Sol de América de Formosa.

En la oportunidad quedará libre Atlético Rafaela.