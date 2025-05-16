Lipton cortó la racha del Boca Unidos

En la continuidad de la fecha 12 del torneo Oficial de Primera A en la Liga Correntina de Fútbol, Lipton frenó el buen andar de Boca Unidos y lo venció 3 a 2.

Los goles para el equipo Azul fueron marcados por Diego Caballero, Joaquín Barberán y Martín Araya. Mientras que para el Aurirrojo, que acumulaba seis fechas sin derrotas, lo hicieron Lucas Vallarino y Gastón Segovia.

Por su parte, Empedrado se aprovechó de Invico, que perdió los 11 partidos que disputó, y lo goleó 6 a 0 para quedar entre los ocho primeros.

La fecha se completará este sábado con la disputa de dos encuentros en cancha de Sportivo.

Perdió Dr. Montaña

En el inicio de la décima fecha del Ascenso, San Marcos le ganó a Doctor Montaña 2 a 0 y le impidió quedar como único puntero.

En tanto que Rivadavia superó a Peñarol 2 a 0 y llegó a la cima de las posiciones junto a Doctor Montaña y Yaguareté que recién se presentará este sábado.

Programación

El programa de partidos para este sábado es el siguiente:

Cancha de Alvear: 14.00 Robinson vs. Alumni (1º B) y 16.00 Alvear vs. Yaguareté (1º B).

Cancha de Sportivo: 14.00 Sportivo vs. Mburucuyá (1º A) y 16.00 Talleres vs. Cambá Cuá (1º A).

Cancha de Libertad: 15.00 Quilmes vs. Barrio Quilmes (1º B).

Cancha de San Luis del Palmar: 16.00 Juventud Naciente vs. Villa Raquel (1º B).

En tanto que para el miércoles 21 se programaron los dos partidos pendientes de la fecha 11 de la Primera A.

Cancha de Lipton: 18.30 Independiente vs. Curupay (1º A) y 20.30 Mburucuyá vs. Mandiyú (1º A).