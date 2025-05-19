El correntino Matías García se coronó campeón argentino de kickboxing Wako Pro. El título se lo ganó el pasado sábado en un velada que se realizó en el club Juventus de la capital correntina.

García logró el título en la categoría -71-800 kg, al derrotar al bonaerense Juan Almeida en fallo unánime por puntos.

La pelea fue áspera pero con su buena técnica y preparación, el correntino pudo marcar diferencias y llevarse la victoria.

“Me sentí increíble en una gran noche, venciendo a un rival experimentado y de gran nivel, frente a mi gente y en mi casa que es Corrientes. Ha sido una gran vidriera la velada, por la por la transmisión de Deportv, que llegó a todo el país y al mundo por streaming”, expresó Matías.

García exhibe como palmarés ser 3 veces campeón panamericano, 6 sudamericano, campeón argentino profesional en Full Contact y ahora en Low Kick, campeón de “Continúa la Batalla”, medalla de bronce en el Mundial de Portugal, participando además en numerosos eventos internacionales.

También se dedica a la docencia en este arte marcial, ya que entrena jóvenes en el Corrales Kick Center, muchos de los cuales ya han sido convocados a la selección argentina, viajando a varios países y acompañando a los chicos que “recién empieza para que puedan cumplir sus sueños”.

“Desde los 22 años soy profesional y desde los 15 me dedico al alto rendimiento. También curso el profesorado de Educación Física, doy clases y me doy el tiempo para entrenar, cuando llegan los eventos importantes, en triple turno”, dijo como carta de presentación.

A su vez, puso de relieve que forma parte de la “gran familia del Corrales Kick Center, con los profes Juan Corrales y Gimena Chávez que son como mis padres y están muy contentos de lo que vamos logrando”.

Sobre sus pasos futuros, Matías precisó que junto al seleccionado nacional, participará en el mes de agosto, del 7 al 17, en los 12º Juegos Mundiales a disputarse en Chengdu, China y cabe la posibilidad de realizar en octubre próximo otro combate en Corrientes, con rival a confirmar.