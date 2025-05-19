Boca e Independiente, clásico con la mirada en las semifinales

Boca recibirá este lunes a Independiente en un partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 21:30 y se disputará en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”. El árbitro será Nicolás Ramírez.

Boca llega a este encuentro luego de eliminar por penales a Lanús, en un partido que estuvo marcado por el clima hostil de la hinchada, que pidió “que se vayan todos".

El “Xeneize”, que es dirigido de manera interina por Mariano Herrón, está teniendo un muy complicado 2025, en el que quedó eliminado en la segunda fase de la Copa Libertadores ante Alianza Lima de Perú. Como si esto fuera poco, perdió el Superclásico ante River hace pocas semanas, lo que derivó en la salida de su ex entrenador, Fernando Gago.

Independiente, por su parte, había tenido una preocupante caída en su nivel sobre el final de la primera fase, que lo hizo terminar en la tercera posición, pero en sus últimas presentaciones levantó muchísimo su nivel y volvió a instalarse como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.

En los octavos de final, el equipo dirigido por Julio Vaccari le ganó por 1-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, con un golazo de chilena de Santiago Montiel.