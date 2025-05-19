San Lorenzo fue certero en los penales y es semifinalista

San Lorenzo dejó atrás el caos institucional y duro golpe del agónico empate para imponer 8-7 por penales a Argentinos Juniors para meterse a las semifinales del Torneo Apertura 2025, tras igualar 1-1 en el tiempo regular.

Andrés Vombergar abrió la cuenta y Tomás Molina niveló en el último suspiro para dar lugar a la definición desde los doce pasos donde Orlando Gill detuvo el intento de Maxi Romero y Gastón Hernández selló el pasaje de los Gauchos de Boedo, que esperan por River o Platense que jugarán este lunes desde las 20,30 en el Monumental.

El duelo en su primera etapa no contó con claras situaciones de gol sino que se vio marcado por el roce y tensos cruces entre los planteles, etapa inicial donde los Santos sufrieron la baja de Jhohan Romaña por un golpe que le causó problemas en la visión.

En una de las primeras ocasiones de riesgo de la velada es que llegaría la apertura del marcador para la visita, con un brillante Iker Muniain que con su sutil pase permitió a Ezequiel Herrera lanzar un centro a la carrera que Vombergar cambió por gol a los 24 minutos del complemento.

En los últimos minutos Argentinos buscó el empate. Lo metió a San Lorenzo en su campo y la igualdad llegó por el medio que el Bicho lo buscó toda la noche: con un centro y el cabezazo, en este caso de Tomás Molina. Fue una agónica igualdad en el cuarto de los seis minutos adicionados.

El empate obligó a definir el ganador por penales. Se ejecutaron 16 tiros y la atajada de Orlando Gill a Maximiliano Romero comenzó a inclinar la serie a favor de San Lorenzo, cuyo triunfo lo selló Gastón Hernández.

