Autocrítica de Colapinto tras la carrera del GP de Bélgica: "no fue nada positiva"

Franco Colapinto volvió a tener una discreta carrera en la Fórmula 1 y finalizó 19° en el Gran Premio de Bélgica. El piloto argentino de Alpine largó 15° en el circuito de Spa-Francorchamps y, si bien completó las 44 vueltas, cayó cuatro puestos para concluir en el penúltimo lugar y luego fue autocrítico.

"Creo que con las (gomas) intermedias esperamos una o dos vueltas tarde, después con esas dos paradas no ayudó. Después de cinco vueltas con las gomas nuevas empezó a sentirse como antes y perdí dos o tres puestos con la parada que no pude recuperar", expresó ante los medios. "Fue una cerrera dura, cuando salí con la goma lisa me costó un poco. Una carrera larga, intentamos avanzar, pero estábamos ahí medio frenados con los autos de adelante, iban mucho más rápido en las rectas y más lento en las curvas y costaba un poco si no podías pasar, te quedabas un poco atorado", agregó.

"Fue una carrera positiva en general en cuando a dar todas las vueltas, pero no fue nada positiva en cuanto a ritmo, no nos gustó. Mucho con la goma lisa, otra vez, sin ritmo, patinando mucho. Me costaba un montón, así que una pena, no fue una buena carrera en general para nosotros, hay que decirlo y hay que seguir laburando", concluyó el análisis el pilarense de 22 años.

Piastri, el ganador del GP Bélgica

La escudería que se impuso claramente en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 fue McLaren, que se quedó con los primeros dos lugares. El australiano Oscar Piastri fue el ganador de la carrera, seguido por el francés Lando Norris. El monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, completó el podio apenas por delante del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull. Franco Colapinto finalizó 19° y su compañero de escudería, el galo Pierre Gasly, concluyó 10° y sumó un punto.

TyC Sports