El Pre Federal contará con 12 participantes y dará inicio el 16 de agosto

El Pre-Federal 2025 de clubes de básquetbol de primera división aumentó la cantidad de participantes y serán 12 los que buscarán las cuatro plazas disponibles para el Federal, la tercera categoría a nivel nacional.

El torneo provincial dará inicio el sábado 16 con la disputa de una fecha interzonal.

Respecto a la pasada temporada, el Pre Federal en Corrientes aumentó la cantidad de clubes participantes. De 8 se pasó a 12 con el regreso de Atlético Saladas y Unión de Goya. Sportiva Esquinense es la primera vez que disputará el torneo con la nueva denominación, fue parte del ex Provincial, incluso tiene un título en ese certamen. En tanto que se dará el debut absoluto de Español de Santa Lucía.

“Hacemos historia”, señalaron desde la entidad de Santa Lucía en sus redes sociales al informar su participación en el Pre Federal. “Un paso gigante para nuestra institución, fruto del trabajo, el compromiso y la pasión de cada jugador, cuerpo técnico, dirigentes, auspiciantes y familia que forma parte de este sueño”, agrega el comunicado.

“Después de tanto esfuerzo, estamos donde siempre soñamos estar”, agrega la publicación con una foto del equipo de primera división.

La capital provincial contará con 5 representantes. No estará Colón y esa plaza será cubierta por Alvear. Mientras que repiten de 2024: El Tala, Pingüinos, Hércules y Córdoba.

El campeón defensor, San Martín de Curuzú Cuatiá (foto) también dice presente. Lo mismo que San Lorenzo de Monte Caseros y Amad de Goya, que junto al elenco curuzucuateño, fueron los representantes de Corrientes en el pasado Federal.

La Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes, organizadora del Pre Federal, dio a conocer como quedaron conformadas los grupos para la primera fase del certamen.

En la Zona A estarán tres capitalinos, Córdoba, El Tala y Pingüinos, además de Español, Unión y San Martín. Mientras que en la Zona B competirán San Lorenzo, Sportiva, AMAD, Atlético Saladas, Alvear y Hércules.

En esta primera fase, los equipos se enfrentarán todos contra todos, a dos ruedas y con dos fechas interzonales.

Los cuatro mejores de cada zona clasificarán a los cuartos de final que se disputará al mejor de tres partidos. Los ganadores avanzarán al Final Four y clasificarán al Federal.

El viernes 8 es la fecha límite para la presentación de las listas de buena fe. Cada equipo podrá inscribir a ocho jugadores mayores, cuatro U-23, cuatro U-21 y ocho U-19. Y en planilla hasta seis mayores, dos U-23, dos U-21 y dos U-19.

Por otra parte, para el 2025 se estableció la obligatoriedad de las transmisiones de los partidos.