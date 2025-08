Independiente dejó sin invicto a Mandiyú y clasificó a los cuartos de final

Independiente venció a Mandiyú 3 a 2 y lo dejó sin invicto en el torneo Oficial de Primera División A de fútbol. El encuentro de este sábado correspondió a la vigésima fecha (quinta de la etapa Definición) y le permitió al Rojo asegurarse un lugar en los cuartos de final.

Facundo Benítez, Santiago Flores y Juan Manuel Leguizamón marcaron los goles para Independiente, mientras que Fabio Godoy y Gustavo Ojeda lo hicieron para Mandiyú que se mantiene al tope de las posiciones.

En la lucha por llegar a la próxima ronda, fue vital la victoria que consiguió Boca Unidos frente a Libertad 4 a 2.

Para el aurirrojo marcaron Gastón Segovia (2), Fabricio Basabe y Ronald Sánchez, mientras que para Libertad, que está con pocas posibilidades de evitar la Promoción, lo hizo Gabriel Sosa (2).

Mientras que Sportivo y Sacachispas ganaron sus respectivos compromisos y mantienen la lucha directa por un lugar en los cuartos de final.

Con dos goles de Franco López, Sportivo superó a Mburucuyá 2 a 1. Nahuel Sotelo marcó el tanto para el equipo del interior.

En tanto que Sacachispas venció a Talleres 2 a 0 con goles de Gerardo Amarilla y Víctor Recalde.

En tanto que Curupay triunfó sobre Cambá Cuá 4 a 2 y acortó la distancia con el puntero, Mandiyú.

Los goles del Maderero, que ya está clasificado a los cuartos, fueron señalados por Diego Monzón (2) y Nicolás Segovia (2). Para el Rojo lo hicieron Cirilo Enrique y Emanuel Zalazar.

Por su parte, Huracán (foto) se aprovechó el descendido Invico, lo goleó 7 a 1 y mantiene posibilidades de clasificar a los cuartos de final.

Lucas Brozzoni (3), Hugo Lugo (2), Alejandro Gómez y Jorge Silva marcaron los goles del Azulgrana. Dylan Monzón hizo el único tanto de Invico.

Así se ubican

Cuando restan dos fechas para concluir la fase Definición, las posiciones están de esta forma: Mandiyú 51 puntos, Curupay 48, Independiente 37, Cambá Cuá 35, Boca Unidos 34, Empedrado 33, Lipton 31, Sportivo y Sacachispas 30, Huracán 26, Mburucuyá 20, Ferroviario 18, Talleres 15, Libertad 14, Soberanía 3 e Invico 1.

Lo que viene

La sexta fecha, penúltima, contempla estos encuentros: Curupay vs. Invico, Cambá Cuá vs. Libertad, Boca Unidos vs. Talleres, Sacachispas vs. Huracán, Soberanía vs. Mandiyú, Independiente vs. Ferroviario, Empedrado vs. Mburucuyá y Sportivo vs. Lipton.