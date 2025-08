Aseguran que la hija mayor de Wanda Nara quiere cambiarse el apellido de Mauro Icardi

Laura Ubfal reveló información sobre cómo está el vínculo de Mauro Icardi con la mayor de sus hijas con Wanda Nara y aseguró que la niña de 10 años quiere cambiarse el apellido de su padre.

“La licenciada Mattera del Ministerio Público Tutelar sigue monitoreando la relación entre sus hijas y Mauro Icardi y podemos informar que por estas horas que el vínculo quedó cortado", escribieron desde el portal de la periodista.

Luego, detallaron: “Primero fue la hija menor la que decidió no hablar más con su padre y luego la mayor, quien no acepta tener más comunicación con el futbolista. Esa niña llegó a decir que ya no quiere llevar el apellido de Icardi".

La panelista explicó que el motivo por el que la pequeña tomó esa drástica decisión: “Sufre la convivencia que él tiene con los hijos de su actual mujer, la China, y no le perdona que no haya estado en su cumpleaños en enero”.

QUÉ DIJERON DESDE EL ENTORNO DE MAURO ICARDI SOBRE LOS RUMORES DE CAMBIO DE APELLIDO

Tras los rumores de cambio de apellido de la mayor de las hijas de Mauro Icardi, Facundo Ventura contó en sus redes sociales qué dijeron desde el entorno del futbolista del Galatasaray.

“Para los que me preguntan por el cambio de apellido de la hija mayor de Mauro Icardi, desde su entorno me dijeron lo siguiente: ‘Ni empedo, tiene perdición por el padre’”, dijo el panelista.

