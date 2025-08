Juan Pablo Corbalán vuelve a Regatas para dar pelea

Para la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol, Regatas Corrientes apuesta al regreso de Juan Pablo Corbalán, el escolta oriundo de Resistencia que hizo inferiores en el la institución, debutó en la LNB con la camiseta Fantasma, y ahora regresa con madurez y un rol que será mucho más protagónico.

El jugador de 27 años sostuvo que “volver al club me genera una mezcla muy linda de emociones. Tengo gente a la que quiero mucho, que fueron parte de todo mi proceso formativo por varios años, quedaron amistades y relaciones que hasta el día de hoy las mantengo”.

“Regatas es una institución con historia, su gente siempre acompaña, y el club tiene una identidad con la que me siento representado. Siento que estoy volviendo a una casa en la que quiero dejar una huella más fuerte que antes”, agregó sobre su retorno al equipo al que llegó a los 16 años.

Sobre lo que se viene en la 2025/26 expresó: “Llego con expectativas muy buenas. Es un equipo que por nombres y por cómo se está armando tiene todo para dar pelea. Obviamente la temporada es larga, hay muchos factores que influyen, pero el objetivo es dejar a Regatas lo más arriba posible y ojalá superar lo que se hizo el año pasado”.

Sobre su lugar en el plantel remarcó: “En cuanto al rol siento que vuelvo siendo un jugador más maduro, con más herramientas y experiencia. Estoy preparado para aportar mucho más, sobre todo desde lo ofensivo, pero también soy alguien que se adapta y está a disposición de lo que necesite el equipo”.

Juan Pablo Corbalán se suma a Fabián Ramírez Barrios, Nicolás Aguirre, Andrés Jaime, Sebastián Lugo, Iván Gramajo y el dominicano Luis Santos. “Se está formando un plantel muy competitivo. Hay jugadores con mucha experiencia y carácter, también nombres más jóvenes que ya tienen recorrido en la Liga”.

“Varios ya venían jugando juntos en Regatas, lo que siempre ayuda. Los que estamos llegando tenemos que adaptarnos rápido para sumar a la base, ojalá podamos construir un gran equipo y grupo”, sumó.

El chaqueño también habló sobre la oportunidad de jugar la Liga Sudamericana: “Siempre es lindo jugar una competencia internacional, le da un plus a la temporada, es un gran desafío para el equipo, sabemos que es algo que ilusiona a toda la gente de regatas y que las expectativas también están puestas en ello, tenemos tiempo de ponernos a punto así que vamos a tratar de llegar de la mejor manera posible”.