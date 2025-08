Boca Unidos se presenta en Buenos Aires con la baja de Antonio Medina

Con la baja de su capitán, Antonio Medina, Boca Unidos se presentará este domingo en Villa Ramallo, Buenos Aires.

En el estadio Salomón Boeseldín de la mencionada ciudad bonaerense, desde las 15.30, con el arbitraje del salteño Gustavo Benítes, el aurirrojo enfrentará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El partido corresponde a la tercera fecha de la zona B de la Reválida del torneo Federal A de fútbol y enfrentará a rivales directos en la lucha por alejarse de los últimos dos lugares.

En la tabla que define los descensos, Boca Unidos marcha en la octava posición con 1,000 de promedio, mientras que Defensores está séptimo con 1.050.

Boca Unidos está invicto en esta etapa. Ganó los dos partidos que disputó, marcó 6 g oles y no lo convirtieron, salió de la zona de descenso y lidera el grupo pensando en la clasificación.

Por su parte, Defensores no pudo ganar en la Reválida. Sumó un empate, jugando como local, y una derrota. Para el trascendental encuentro de este domingo, Boca Unidos no contará con Antonio Medina que se recupera de una molestia muscular (contractura en el isquiotibial). Frente a esta baja, la dupla técnica que conforman Rolando Ricardone y Cristian Núñez convocaron para viajar al delantero chaqueño Israel Escalante.

En tanto que seguirá ausente el defensor Raúl Albornoz que está en la última etapa de su recuperación después de un desgarro que sufrió en el cierre de la primera fase.

Derrota de Crucero

En el adelanto de la tercera fecha de la zona B de la Reválida, Crucero del Norte perdió en su visita a Sportivo Las Parejas 2 a 0 y se hunde en la tabla de los promedios.

Los goles del partido disputado este sábado fueron marcados por Julián Taverna y Agustín Arcando.

Lo que viene

Además de la presentación de Boca Unidos en Buenos Aires, la tercera fecha de la zona B de la Reválida contempla otros tres partidos, todos comenzarán a las 15.30.

Sarmiento de Resistencia visitará a Gimnasia de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con el arbitraje de Rodrigo Rivero.

Mientras que Ben Hur de Rafaela recibirá a El Linqueño de Lincoln, Buenos Aires. Maximiliano Manduca será el árbitro para este cotejo.

Además, con arbitraje de César Ceballo, Sol de América de Formosa enfrentará a Mitre de Posadas.