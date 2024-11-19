Salieron a la luz más datos de la infidelidad de Duki a Emilia Mernes

Hace dos semanas salió a la luz la supuesta infidelidad de Duki a Emilia Mernes, después de que una joven llamada Lula saliera a exponer la algunos chats que tuvo con el cantante.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, la periodista de Minuto Neuquén, María Pía Cozzi, que fue quién entrevistó a la joven, dio detalles de lo sucedido.

“Yo vi todos los chats y desde su propio celular, antes de mandarme hacer una nota quiero ver todo le dije. Hubo chats que ella prefirió no mostrar y se lo concedí, eran un poco fuertes. Lo que llama la atención es que él se abrió con ella como si fuesen de toda la vida”, comenzó diciendo la comunicadora.

En ese sentido, profundizó su información: “Ella les respondió unas stories de Instagram y él le respondió y empezaron a hablar. Hoy yo me comuniqué con ella para preguntarle si alguien intentó escribirle y a mi me dijo que ni Duki ni Emilia le escribieron”.

“Y esto es de un año atrás, no es que fue la semana pasada. Lula está muy abrumada porque son miles y miles de mensajes, me pasó capturas de pantalla de mensajes que le iban llegando pero era de esperar que esto pase”, agregó Cozzi.

“A mi lo que me impactó es que alguien como Duki con la llegada y el conocimiento que tiene de redes, sabes lo que te puede pasar. Que haya cometido ese error fue lo que más me sorprendió. Las fotos que se mandaron no las vi pero según ella no son fotos hot, por eso en un mensaje dice él ´daba ver más´”, dijo al respecto la cronista.

Y concluyó: “Él simplemente le contaba lo que estaba haciendo él ese día, que estaba viajando a Chile haciendo la venta de un disco. Todo coincide así que es real el chat, no es fake. Esta chica Lula no miente”.

FEUNTE: minutouno.com