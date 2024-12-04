Paulo Londra anunció shows en México, España, ¿y en la Argentina?

Paulo Londra está proyectando un 2025 arriba de los escenarios, cerca de su público y en pleno movimiento, disfrutando de este presente que lo ve brillar por donde pasa con sus recientes lanzamientos, su inigualable historia musical y muchos nuevos lanzamientos por venir a lo largo del próximo año.

Recientemente fue el ‘invitado especial’ del Coca Cola Flow Fest frente a más de 80.000 personas en México, en un show con sorpresas como la aparición de Becky G en el escenario interpretando por primera vez el hit mundial “Cuando Te Bese”, anunciando además sus shows para el mes de mayo por Guadalajara, Monterrey y CDMX.

Paulo estrenó hace pocos días la canción “Perreito pa llorar” junto a Lola Indigo, estallando las plataformas y generando una gran repercusión en España y Latinoamérica por esta colaboración tan esperada.

España fue cómplice y testigo de la vuelta memorable de Paulo Londra en el mes de julio luego de varios años alejado de la escena, acompañándolo rotundamente desde el primer anuncio y agotando los tickets en segundos para aquel show íntimo en la Sala Razzmatazz de Barcelona y teniendo 3.800.000 personas conectadas al streaming de La Velada del año en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid y el Festival Boombastic de Asturias.

Ahora, redobla la invitación a sus fans españoles y anuncia su próxima visita para el 2025 confirmando sus únicos shows para el 25 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 27 de abril en el WIZink Center de Madrid.

Paulo Londra viene de adueñarse del escenario del Coca Cola Flow Fest en Ciudad de México, reafirmando el fuerte vínculo que el argentino tiene con el país centroamericano. Un destino que significa muchísimo en la carrera de Paulo y que lo recibirá nuevamente en mayo del 2025 en la gira que anunció de manera muy especial y que tiene como paradas a Monterrey el 3 de mayo, Guadalajara el 7 de mayo y Ciudad de México el 10 de mayo.

En medio de tantas novedades, los fanáticos argentinos esperan ansiosos que el artista cordobés anuncie su tan esperada presentación en el país después de tantos años sin un show propio.

