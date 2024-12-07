Pampita fue captada a los besos con Martín Pepa tras no verse durante días

Pampita regresó a la Argentina después de pasar varios días en Tailandia, donde fue invitada por una marca de joyas junto a Zaira Nara, Jimena Barón, Julieta Poggio y Stephanie Demner. Al llegar, la modelo se reencontró con su pareja, Martín Pepa, en un reconocido restaurante de la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de subirse al avión que la llevaría a Tailandia, Carolina "Pampita" Ardohain tuvo un breve encuentro con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, donde dejó algunas declaraciones que rápidamente captaron la atención de los periodistas presentes. Uno de los cronistas le preguntó si viajaría con Zaira Nara y, dado que el novio de Zaira es amigo de su pareja, Martín Pepa, Pampita respondió afirmativamente, mostrando la sonrisa que la caracteriza.

Esta sencilla interacción fue suficiente para que los presentes interpretaran sus palabras como una confirmación del romance que, si bien ya era conocido por algunos, hasta ese momento no se había expuesto públicamente.

En medio de las preguntas, otro periodista aprovechó la ocasión para consultarle sobre la exclusividad en las relaciones amorosas, algo que Pampita dejó claro sin dudar: “Yo soy siempre exclusiva. Cuando estoy conociendo a alguien, conozco solo a una persona, no me hablo con otros, no chateo, no veo a otras personas”. Con estas palabras, la modelo reafirmó su postura sobre las relaciones y su compromiso con la fidelidad, algo que, según dijo, es fundamental para ella cuando está involucrada sentimentalmente con alguien.

Luego de su regreso a Argentina, Pampita y Martín Pepa decidieron pasar tiempo juntos para recuperar los días que habían estado separados. Eligieron el restaurante La Parolaccia, un lugar reconocido en la ciudad, para disfrutar de una velada tranquila, en la que se sentaron a conversar durante un largo rato.

La atmósfera del encuentro era relajada, íntima y sin presiones, hasta que, sin que ellos lo advirtieran, un comensal presente en el lugar grabó un momento especial: el polista abrazó a Pampita y, en un gesto romántico, le dio un beso. Este instante, capturado de manera discreta, fue subido horas más tarde a la cuenta de Instagram de Pochi de Gossipeame.

El video rápidamente se viralizó entre los seguidores de la cuenta y, por supuesto, entre los fanáticos de Pampita. Aunque la pareja se esfuerza por mantener su vida personal fuera del foco mediático, este tipo de situaciones demuestra una vez más cómo la vida de los famosos está expuesta al ojo público, a pesar de sus esfuerzos por mantener su intimidad. Este momento romántico de Pampita y Martín Pepa se convirtió en tema de conversación, demostrando cómo el amor y la privacidad de los famosos siempre están bajo el lente de la cámara, aún cuando intentan escapar de él.

