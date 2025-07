Polémico: Furia se comparó con Maradona

La exparticipante de Gran Hermano, Juliana Scaglione, más conocida como "Furia", se comparó con el exfutbolista fallecido Diego Maradona, uno de los máximos ídolos del pueblo argentino, y dejó boquiabierto al conductor Diego Leuco.

"Cuando salís, de golpe sos una de las personas más queridas y más insultadas también de la Argentina", le comentó el conductor a la exparticipante del reality durante su visita al programa La Peña de Morfi el domingo.

“Furia” decidió interrumpirlo y aseguró: "No, no lo veo así. La verdad es que estás recontra equivocado. Te pido mil disculpas igual porque sé que sos súper inteligente, pero te comiste el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertos programas"

"¿Vos decís que no hay gente que no te banca?", le preguntó el periodista.

"¡No, chabón! Cuando salgo a la calle la gente me abraza, me ama. Incluso, los ‘anti-Furia’ se sacan fotos. O sea, es una locura. No es por ese lado", aseguró Furia.

Luego, la ex Gran Hermano no titubeó y se comparó con Diego Maradona al mencionar que también hubo muchas personas que no simpatizaban con el futbolista dentro y fuera de la cancha. En ese sentido, aseguró: "Me dicen Maradona. Él tuvo su lado hermoso, que todo el mundo lo amó, y tuvo su hate. Y eso lo hizo conocido en todo el mundo".

"Gracias por hablar mal de mí, es una estrategia de marketing que quizá no sabían, pero me ayudaron. Sigan hablando mal, me sirve. Hay canales que hablan mal porque es negocio. ‘Ella es buena, pero vamos a decir que es mala’”, sostuvo.

Fuente:Minuto uno