El sincericidio de Virginia Demo cuando le preguntaron por su papel en Legalmente Rubia

"Hay como una 'hermanitis' dando vueltas por parte de los productores", sentenció sin vueltas Aníbal Pachano cuando le preguntaron qué opinaba sobre la incorporación de Virginia Demo al elenco de Legalmente Rubia El Musical.

La ex participante de Gran Hermano se sumó a la obra luego de que Costa renunciara y reemplazó a la artista Georgina Tirotta (reemplazo provisorio de Costa).

"Hay un mambo con los influencers. Contratan influencers pero deberían ser talentosos y no lo están demostrando mucho. Es simpática. Ojalá le vaya bien pero yo vi su stand up y me aburrí", comentó Pachano en Socios del espectáculo (El Trece).

Teniendo su derecho a réplica, Demo habló sobre las críticas que recibe: "El prejuicio está y está bien. Sé que hay otros artistas que tienen una gran trayectoria y que podrían estar acá pero bueno, me eligieron a mí. Yo no iba a negarme por no tener trayectoria. No tengo trayectoria en esto, en lo que es comedia musical o en una obra de teatro, pero yo hace trece años que hago stand up".

"Hice unipersonales, tengo escenario encima. Tal vez no era conocida y por eso entré a Gran Hermano. Para que me conozcan y poder vivir de lo que me gusta. Las críticas están bien y las acepto. Podría haber venido otra gente pero bueno, me llamaron a mí", sumó.

"Aníbal Pachano no estaba muy contento, dijo que los productores tiene una 'hermanitis aguda'", le dijo el notero de Socios. "Yo vi el show con Georgi Tirotta, no lo vi con Costa. Ella es una genia, súper completa. Yo dije: 'Wow, si tengo que hacer eso olvidate'. Obviamente, el personaje lo adaptaron... yo no canto, no bailo, hablo nada más", reconoció Virginia.

"¿Lo invitarías a Pachano a que vea la obra?", le preguntó. Sincera, la ex GH contestó: "Ahora no lo invitaría. Mejor voy a esperar a tener unas cuantas pasadas más. Igual, está bien. Yo no me enojo con esas cosas. Es totalmente lógico. Me convocaron, yo dije que sí. No me iba a perder la oportunidad. Seguramente, hay muchas personas que lo pueden hacer mejor pero bueno, me convocaron a mí y yo lo voy a hacer muy bien".

Fuente:Pronto