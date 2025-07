La crítica súper ácida de Furia a Virginia Demo por su papel en Legalmente Rubia

El ingreso de Virginia Demo a Legalmente Rubia El Musical sigue dando mucho que hablar. La ex participante se sumó al elenco hace unos días tras la misteriosa renuncia de Costa y generó polémica.

¿El motivo? Muchos criticaron que hubieran elegido a un personaje mediático para el papel de Paulette y no a una artista especializada en actuación, canto y baile.

"El prejuicio está y está bien. Sé que hay otros artistas que tienen una gran trayectoria y que podrían estar acá pero bueno, me eligieron a mí. Yo no iba a negarme por no tener trayectoria. No tengo trayectoria en esto, en lo que es comedia musical o en una obra de teatro, pero yo hace trece años que hago stand up", había expresado Demo defendiéndose.

Ahora, cuando le preguntaron por este nuevo desafío de su compañera del reality, Juliana "Furia" Scaglione dijo de forma explosiva: "Yo ya había dicho que Virginia era insoportable. Ahora le dieron trabajo y se la van a tener que fumar".

Luego de esto, la ex GH añadió en Socios del espectáculo (El Trece): "Creo que nosotros somos nuevos talentos y que, si no nos preparamos, las cosas no van a seguir".

Finalmente, súper picante, Furia cerró: "Si Virginia no se baja del pony en el que piensa que está no le va a ir bien. Somos personajes de un reality. Uno no se puede creer Dios, hay que ser más humanos. Hay una trayectoria (que respetar)".

Fuente:Pronto